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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي لانسر إيفو تعود بروح جديدة في SUV كهربائية بقوة 458 حصانًا

ميتسوبيشي إيفولوشن
ميتسوبيشي إيفولوشن
عزة عاطف

تستعد شركة «ميتسوبيشي»، لإطلاق أسرع طراز في تاريخها الحديث، من خلال الكروس أوفر الكهربائية بالكامل (ASX VR-e)، والتي تحمل بين جوانبها أداءً رياضيًا استثنائيًا يُعيد إلى الأذهان العصر الذهبي لطرازات «إيفولوشن» وأقسام «راليارت» الرياضية.

أداء خارق ومنظومة دفع رباعي متطورة

تكشف البيانات التمهيدية، أن الفئة الأعلى تجهيزًا «GSR» تعتمد على محركين كهربائيين، أحدهما مثبت في الأمام والآخر في الخلف، مما يمنح السيارة نظام دفع كليًا متطورًا.

وتولد هذه المنظومة الكهربائية المزدوجة قوة إجمالية تصل إلى 458 حصانًا (342 كيلوواط)، مما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة (62 ميلًا/ساعة) في غضون 3.9 ثانية فقط. 

ويجعل هذا الرقم من «ASX VR-e» أسرع مركبة تسارعًا ضمن تشكيلة العلامة اليابانية التجارية الحالية.

تسمية تاريخية وإمكانية عودة شعار «إيفولوشن»

يستحضر رمز «VR-e» في اسم الطراز الجديد أمجاد سلسلة «VR-4» الرياضية التاريخية لدى الشركة. 

ويسمح نظام الدفع الكلي القوي لـ«ميتسوبيشي» باستدعاء إرث «إيفولوشن» الأسطوري مجددًا.

وعلى الرغم من إيقاف طراز «لانسر إيفولوشن» سابقًا، إلا أن مسؤولي الشركة أشاروا إلى أن نجاح طراز «ASX VR-e» وتزايد الطلب على الفئات عالية الأداء قد يفتحان الباب مستقبلاً لإعادة إحياء شعار «إيفولوشن» (Evo) رسميًا على طرازات كهربائية جديدة.

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