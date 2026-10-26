خطر اشتعال البطاريات يورط آودي في استدعاء سيارات كهربائية

كشفت مجموعة «فولكس فاجن» الأمريكية عن حملة استدعاء واسعة النطاق تشمل آلاف السيارات الكهربائية التابعة لعلامة «آودي» الفاخرة، وذلك على خلفية وجود خلل محتمل في البطارية عالية الجهد قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استدعاء مشابه أطلقته شركة «فولكس فاجن» لسياراتها الكهربائية «ID.4» بسبب مخاطر حرارية مماثلة.

شمول أكثر من 9 آلاف سيارة من فئة الكروس أوفر الكهربائية

وفقًا للوثائق الرسمية المرفوعة إلى الإدارة الوطنية للأمن والسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA)، يشمل الاستدعاء ما مجموعه 9,048 سيارة كهربائية.

ويتوزع هذا العدد بين 7,040 وحدة من طراز «آودي Q4 e-tron» لعامي 2024 و2025، و2,008 وحدات من نسخة الكوبيه «Q4 Sportback e-tron» لنفس الأعوام.

عيوب التصنيع ومصادر المكونات قيد التحقيق

أوضحت شركة «آودي» أن الخلل يعود إلى دفعات إنتاجية محددة من خلايا البطاريات عالية الجهد والتي قد لا تفي بمعايير الجودة المطلوبة نتيجة انحرافات أثناء عمليات التصنيع.

وتشير التقارير إلى أن وحدات البطاريات المشتبه بها تم توريدها من قبل مصنع شركة «SK Battery Manufacturing» الواقع في المجر.

وحتى الآن، لم تتوصل فرق التحقيق إلى السبب الدقيق للمشكلة، مِمَّا يعني عدم وجود حل ميكانيكي أو برلمجي نهائي متاح حاليًا.

وإلى حين إتاحة الإصلاح المناسب، أوصت السلطات مالكي السيارات المتأثرة بتقييد حد الشحن عند مستوى 80% لتجنب الحرارة الزائدة والمخاطر الحرارية.