النواب يوافق على تفويض رئيس الجمهورية بشأن إجراءات دعم السعودية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ،خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بأغلبية ثلثي الأعضاء ، على تفويض السيد رئيس الجمهورية بشأن إجراءات دعم السعودية الشقيقة.

وطبقا لبيان الأمانة العامة لمجلس النواب، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، فقد صوت الأعضاء بالموافقة وقوفا على تفويض رئيس الجمهورية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم والدفاع عن المملكة العربية السعودية الشقيقة وسيادة أرضها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية وذلك طبقا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني بجلسته المعقودة في 18 أكتوبر الجاري.