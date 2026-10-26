«بزشكيان» لوفود السعودية وتركيا وباكستان: مستعدون لتعميق التعاون وحل الخلافات

أكدت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان شدد خلال لقائه وفود السعودية وباكستان وتركيا، اليوم الإثنين، على الاستعداد لتعميق التعاون وحل الخلافات.

دعم الوحدة والأمن الإقليمي

وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان شدد على دعم أي تفاهم لتعزيز الوحدة والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن الرئيس الإيراني أكد أن طهران ستدافع عن نفسها بحزم وستطالب بحقوقها المشروعة في إطار القانون الدولي.

وزير الدفاع السعودي يترأس وفد المملكة

كان وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي، قد أفاد صباح اليوم بأن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سيترأس وفد المملكة للاجتماعات التي تستضيفها العاصمة الإيرانية طهران، بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك والمسؤولين في إيران.

وأوضح قرملي في منشور على منصة "إكس"، “الاجتماعات تجمع ممثلي دول اتفاقية مكة، بمشاركة رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي”.

تشجيع الحوار ودعم الوساطة

وأشار إلى أن “الزيارة تأتي في إطار استمرار جهود دول اتفاقية مكة لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر وباكستان، فضلاً عن التأكيد على الدور المحوري لدول الاتفاقية في استتباب أمن المنطقة واستقرارها”.