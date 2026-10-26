فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم من مدينة النهضة يوثق نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر.

وأظهر الفيديو سيارة سوزوكي مكدسة بالأطفال، بينما يجلس 3 أطفال على الأقل فوق شبكة سقف السيارة أثناء سيرها، وآخرون يخرجون أجسادهم من النوافذ بسبب التزاحم الشديد داخلها.

وقال مصور الفيديو في تعليقه على الواقعة: "كنت ميت من الخوف عليهم وهما بيضحكوا وبيشاوروا ليا.. السائق لو كان حس بارتباك كان ممكن يتقلبوا في ساعتها وهو بيحاول يهرب عشان ميظهرش في الصورة".

وأثار المقطع حالة غضب واسعة بين الأهالي وأولياء الأمور، وسط تساؤلات عن كيفية السماح بنقل الطلاب بهذه الطريقة غير الآمنة.

وتفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حاليا الفيديو المتداول، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب.