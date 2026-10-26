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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري.. وموافقة البرلمان تجسد ثوابت العلاقات التاريخية

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد
فريدة محمد

أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على تفويض القوات المسلحة المصرية بالدفاع عن المملكة العربية السعودية تعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، وتجسد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة والرياض، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

مرشد: القرار تأكيد لدور مصر المحوري في محيطها العربي

وقال مرشد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، إن القرار يمثل تأكيدًا لمكانة مصر ودورها المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين لم تكن يومًا مجرد علاقات دبلوماسية، بل تأسست على مواقف متبادلة وتضامن راسخ في مواجهة التحديات، بما يعكس وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين.

مواقف السعودية التاريخية مع مصر لا تُنسى

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن التاريخ سجل للمملكة العربية السعودية مواقف مشرفة في دعم مصر، بدءًا من مساندتها عقب نكسة عام 1967، وموقفها الداعم خلال قمة الخرطوم، مرورًا بمساندة مصر في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى الموقف التاريخي للملك فيصل، رحمه الله، باستخدام سلاح النفط لدعم مصر خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وأكد مرشد أن هذه المواقف تعكس أصالة العلاقات المصرية السعودية، وتؤكد أن التضامن بين البلدين يستند إلى تاريخ طويل من الدعم المتبادل في اللحظات الفارقة.

تحركات مصرية لتعزيز الاستقرار وإنهاء الخلافات

ولفت مرشد إلى أن الدور المصري في دعم العلاقات العربية لم يقتصر على المواقف السياسية والعسكرية، بل امتد إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الخلافات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى المساعي المصرية المتواصلة لرأب الصدع بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وشدد على أن مصر كانت ولا تزال حريصة على الحفاظ على وحدة الصف العربي، والعمل على تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول العربية واستقرار شعوبها.

القوات المسلحة المصرية ركيزة لحماية الأمن القومي

واختتم مجدي مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية دفاعًا عن أراضيها وأمنها القومي يأتي انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي المشترك، واستجابة لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أن موافقة مجلس النواب تعكس إدراكًا لأهمية حماية أمن الأشقاء، وتجسد الثقة في قدرات القوات المسلحة المصرية، باعتبارها درعًا للأمن والأمان، وقوة قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المصالح الوطنية ودعم أمن المنطقة العربية.

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