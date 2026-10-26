أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: الأمن المائي مسئولية مشتركة.. مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا لتطوير قطاع المياه.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: الأمن المائي مسئولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الوزراء ورؤساء الوفود المُشاركين في الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦، بقصر الاتحادية، أن قضايا المياه تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها ركيزة للتعاون والتنمية والازدهار المشترك، وليست سببًا للصراعات أو النزاعات.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر ليست وحدها في مواجهة تحديات المياه، فمعظم دول العالم تعاني من ندرة الموارد المائية ومخاطر الجفاف والفيضانات وتزايد الطلب على المياه والغذاء والطاقة.



مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، واستثمرنا نحو 635 مليار جنيه خلال 12 عاما في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي.

وتابع مدبولي، أن نجاح مشروعات البنية التحتية يقاس بقدرتها على الاستمرار وكفاءة ما تقدمه من خدمات والقيمة التي تضيفها لحياة المواطن، وأن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يعد فرصة مهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية بعدة مناطق وفرص للأمطار

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، مشيرًا إلى استمرار التقلبات الجوية على عدد من المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، بالتزامن مع تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وأوضح القياتي في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد، مع أجواء تميل للبرودة إلى الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



شيرين فهمي: المتهمون في أحداث كرداسة اقتحموا القسم وسحلوا وعذبوا الضباط.. فيديو

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل جديدة عن قضية أحداث كرداسة، موضحا ملابسات الهجوم على قسم الشرطة عقب فض اعتصام رابعة، وما تعرض له الضباط من تعذيب وتنكيل قبل مقتلهم.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع عبر «صدى البلد»، إن القضية عُرضت عليه مجددا للحكم فيها، فأعاد التحقيق في وقائعها وتوصل إلى تفاصيل الهجوم على قسم شرطة كرداسة.



وزير الخارجية: الحلول العسكرية لا تحقق السلام ولا الاستقرار في المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الحلول العسكرية لا تحقق السلام ولا الاستقرار في المنطقة، ونؤكد ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السودانية.

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أننا ندعو إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السودان، وأن التنازل عن وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر بالنسبة لمصر.



جوتيريش: حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون

أكد أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، أن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي، بما يضمن احترام القواعد المنظمة لحركة السفن ويحافظ على أمن الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

أهمية استراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب

ويحظى مضيق هرمز بأهمية كبيرة في حركة نقل النفط والطاقة عالميًا، فيما يمثل مضيق باب المندب ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويرتبط بأهمية قناة السويس للتجارة الدولية.



أسعار البنزين والسولار وتخفيف الأحمال.. الحكومة تعلن مفاجأة للمواطنين

في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية اضطرابات متزايدة على أسواق الطاقة العالمية، وتتصاعد المخاوف من انعكاساتها على أسعار البنزين والسولار والكهرباء وتكاليف المعيشة، تواجه الحكومة معادلة صعبة تتمثل في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة والحد من الأعباء الواقعة على المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد البترول والضغوط على الموازنة العامة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 26 أكتوبر 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 55.90 جنيه

سعر الشراء: 55.76 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.63 جنيه

سعر الشراء: 62.46 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.76 جنيه

سعر الشراء 56 .74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.89 جنيه

سعر الشراء: 14.86 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.22 جنيه

سعر الشراء: 15.18 جنيه.



عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5391 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6290 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7189 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50320 جنيها.