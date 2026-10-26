أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

فتاوى تشغل الأذهان| حكم زواج الأرملة بعد انتهاء العدة ومدى مخالفة ذلك للأعراف.. هل يجوز إعطاء الابنة من زكاة الأم أو الأخ؟.. وحكم الدعاء على الأم وعدم مسامحتها