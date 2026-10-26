الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية بعدة مناطق وفرص للأمطار

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، مشيرًا إلى استمرار التقلبات الجوية على عدد من المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، بالتزامن مع تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وأوضح القياتي في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد، مع أجواء تميل للبرودة إلى الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية أو نشاطًا للرياح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة، مع احتمالية زيادة شدتها على بعض المناطق.

وقد تصل الأمطار إلى حد السيول في مناطق من وسط سيناء، وحلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير، إلى جانب مناطق من جنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، بينما قد تكون متوسطة أحيانًا على السلوم ومطروح.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

ومن المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت الهيئة قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، مع استخدام الإضاءة المناسبة عند انخفاض مستوى الرؤية.

نشاط الرياح واحتمالات إثارة الرمال والأتربة

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة السواحل الشمالية الغربية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من السلوم ومطروح.

كما قد يصاحب السحب الرعدية نشاط قوي للرياح الهابطة، مع احتمالية حدوث البرق في بعض المناطق، وهو ما يستدعي الحذر وتجنب الوقوف بالقرب من الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء التقلبات الجوية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم عددًا من المستويات، أبرزها:

القاهرة: العظمى 29 والصغرى 19 درجة.

العظمى 29 والصغرى 19 درجة. العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

العظمى 29 والصغرى 18 درجة. الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

العظمى 31 والصغرى 19 درجة. مطروح: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

العظمى 27 والصغرى 17 درجة. الإسماعيلية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

العظمى 30 والصغرى 19 درجة. شرم الشيخ: العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

العظمى 33 والصغرى 24 درجة. الغردقة: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

العظمى 31 والصغرى 22 درجة. أسيوط: العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

العظمى 32 والصغرى 18 درجة. سوهاج: العظمى 33 والصغرى 19 درجة.

العظمى 33 والصغرى 19 درجة. الأقصر: العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

العظمى 35 والصغرى 22 درجة. أسوان: العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وفي ظل التقلبات الجوية المتوقعة، يُنصح المواطنون بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتوخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات الشبورة المائية، والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.

كما يُفضل تجنب التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية أثناء نشاط الرياح أو حدوث العواصف الرعدية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة.