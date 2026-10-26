مجلس النواب يوافق بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لدعم السعودية

وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك عقب التنسيق بين البلدين، ووفقًا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال جلسته المنعقدة في 18 أكتوبر 2026.

وذكر المجلس، في بيان اليوم، أنه عقد جلسات سرية أيام 18 و19 و26 أكتوبر الجاري، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وذلك إعمالًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من النواب

وأوضح البيان ، أن المجلس حرص، خلال الجلسات السرية، على إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من النواب، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين، للتعبير عن آرائهم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية الدقيقة، وما تشهده المنطقة من تداعيات في الوقت الراهن، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي.

واختتم مجلس النواب بيانه ، بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وقائدها وشعبها والأمة العربية من كل مكروه وسوء