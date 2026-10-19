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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي

محافظ الأقصر يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026 بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
محافظ الأقصر يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026 بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
شمس يونس

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026، الذي عُقد بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية ومسارات التنمية الشاملة في مصر.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الوطنية، التي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتيح فرصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة، ويعزز التواصل المباشر حول القضايا التي تمس حياة المواطنين وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.

وأكد محافظ الأقصر أن المنتدى، الذي يأتي تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول أولويات التنمية، من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ الأقصر ، أن بناء الجمهورية الجديدة مسؤولية مشتركة تتطلب وعي المواطنين وإيمانهم بدورهم في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها بموضوعية، والاستفادة من تعدد الرؤى في الوصول إلى حلول عملية تخدم الصالح العام، انطلاقًا من أن الوطن يبقى فوق كل اعتبار، وأن الحفاظ على استقراره وتقدمه مسؤولية الجميع.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية مناقشة أثر السياسات التنموية على أرض الواقع، والعمل على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة، بما يضمن ترجمة خطط التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح إلى نتائج ملموسة، تنعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أهمية ورش العمل التي يتضمنها المنتدى لمناقشة عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام.

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