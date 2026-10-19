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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3 جراحات دقيقة لاستبدال مفصلي الفخذ والركبة بمستشفى طيبة التخصصي في الأقصر

3 جراحات دقيقة لاستبدال مفصلي الفخذ والركبة بمستشفى طيبة التخصصي في الأقصر
3 جراحات دقيقة لاستبدال مفصلي الفخذ والركبة بمستشفى طيبة التخصصي في الأقصر
شمس يونس

نجح الفريق الطبي بمستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر في إجراء 3 جراحات متقدمة لاستبدال المفاصل، تضمنت تركيب مفصل فخذ اصطناعي هجين، إلى جانب إجراء جراحتين لاستبدال مفصل الركبة بالكامل، في خطوة تعكس تطور مستوى الخدمات الجراحية التخصصية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأجريت العمليات على أيدي فريق جراحات العظام بالمستشفى، برئاسة الدكتور حسن إسماعيل، رئيس القسم، وبمشاركة نخبة من استشاريي وأخصائيي العظام، وبالتعاون مع فرق التخدير والتمريض والأشعة، لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى خلال مختلف مراحل التدخل الجراحي.

وتستهدف هذه التدخلات الجراحية التعامل مع الحالات التي تعاني من مشكلات متقدمة بمفاصل الفخذ والركبة، بما يساعد على تخفيف الآلام وتحسين القدرة على الحركة واستعادة ممارسة الأنشطة اليومية، وفقًا لطبيعة الحالة الصحية لكل مريض ومدى استجابته للعلاج وبرامج التأهيل.

وجرت العمليات تحت إشراف إدارة المستشفى برئاسة الدكتور بهاء الدين أبو زيد، مدير عام مستشفى طيبة التخصصي، مع متابعة مستوى الأداء الطبي وتكامل جهود الفرق المعنية لضمان تقديم الخدمات العلاجية وفق معايير الجودة وسلامة المرضى.

ويأتي هذا النجاح ضمن جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التخصصية، وتعزيز قدرات المستشفيات التابعة له على إجراء التدخلات الجراحية المتقدمة، بما يتيح للمنتفعين الحصول على خدمات علاجية متطورة داخل المحافظة.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية العمل على تطوير الإمكانات الطبية ورفع كفاءة الفرق العلاجية بمختلف منشآتها، بما يدعم جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

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