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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الأقصر تطلق فعاليات «ريد ويك» لنشر الوعي الصحي بين الطلاب

«روح وجسد».. جامعة الأقصر تطلق فعاليات «ريد ويك» لنشر الوعي الصحي بين الطلاب
«روح وجسد».. جامعة الأقصر تطلق فعاليات «ريد ويك» لنشر الوعي الصحي بين الطلاب
شمس يونس

انطلقت بجامعة الأقصر فعاليات حملة «ريد ويك» (Red Week) للتوعية بالصحة النفسية والجسدية، بمشاركة طلاب عدد من كليات الجامعة، ضمن المبادرة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثالث على التوالي بالجامعات المصرية، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، تحت شعار «روح وجسد».

تقام الحملة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وبإشراف الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

وشهدت كلية الطب انطلاق الفعاليات، التي امتدت إلى كليات التربية والسياحة والفنادق والعلوم، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالصحة، والتعريف بمصادر المعلومات الطبية الموثوقة، إلى جانب نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتوعية الشباب بكيفية التصرف السليم في المواقف الطارئة.

وشارك في الفعاليات الدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب، والدكتور مايكل مجدي، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، حيث شهدت الأنشطة تفاعلا من الطلاب مع الرسائل التوعوية والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، تقديرها لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم المبادرات التي تستهدف رفع وعي الشباب، مشيرة إلى حرص الجامعة على دعم البرامج التي تعزز الصحة النفسية والجسدية بين الطلاب، وتشجعهم على اتباع أنماط حياة صحية قائمة على الوقاية والمعرفة السليمة.

وأضافت أن الاهتمام ببناء شخصية الطالب وتنمية وعيه الصحي يمثل جانبا مهما من رسالة الجامعة، بالتوازي مع دورها الأكاديمي والعلمي، بما يسهم في إعداد شباب أكثر وعيا وقدرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

ولاقت الحملة تفاعلا ملحوظا من الطلاب، وأسهمت فعالياتها في جذب متطوعين جدد للمشاركة في أنشطة وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والتعرف على الخدمات والبرامج التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر المصري، بما يدعم نشر ثقافة التطوع والعمل المجتمعي داخل الحرم الجامعي.

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