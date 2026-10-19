استخدام تقنية صوتية حديثة لحماية معبد هابو بالأقصر من الطيور والحيوانات

تابع الدكتور عبدالغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، بمرافقة الدكتور بهاء عبدالجابر مدير البر الغربي، عملية استخدام جهاز الصوت VOSS.SONIC 2000 بمعبد هابو في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المواقع الآثرية.

حماية معبد هابو من الطيور والحيونات



أوضحت منطقة آثار الأقصر، أن عملية استخدام الجهاز الصوتي VOSS.SONIC 2000، تأتى ضمن إجراءات حماية معبد هابو من الطيور والحيونات التى قد تؤثر على سلامة الموقع الأثري.



أشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتى في إطار الاهتمام بتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لحماية الآثار والحفاظ على المظهر الحضاري للمواقع الآثرية مع الحرص على استخدام وسائل لا تتطلب تدخلاً مباشراً في العناصر الآثرية.

ويعمل الجهاز بالطاقة الشمسية، معتمدا على الموجات فوق الصوتية لإبعاد الطيور، بما يدعم جهود حماية الآثار باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، دون الحاجة إلى تدخل مباشر في العناصر الأثرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحفاظ على المواقع الأثرية بالأقصر وصون قيمتها التاريخية، مع الاهتمام بتطبيق حلول تراعي طبيعة المعالم الأثرية وتحافظ على مظهرها الحضاري.