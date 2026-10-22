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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف: على الجميع الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد كمال

دعا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وصولًا إلى الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية وحدة الصف والتماسك في مواجهة التحديات.

وزير الأوقاف يدعو الاصطفاف خلف الأزهر والقوات المسلحة والرئيس السيسي

وقال الأزهري، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتمسك بمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية الاصطفاف خلف الأزهر الشريف، واصطفاف الأزهر مع القوات المسلحة، والتفاف الجميع خلف قائد الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير الأوقاف أن تماسك مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على استقرار المجتمع، وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات المختلفة، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز الروابط التي تجمع المصريين.

واستشهد الأزهري بما وصفه بالمشهد المصري الذي يجسد وحدة النسيج الوطني، مستعيدًا افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019، وما صاحبه من تبادل الكلمات بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني.

وأوضح أن شيخ الأزهر ألقى كلمة افتتاح الكاتدرائية، فيما ألقى البابا تواضروس الثاني كلمة افتتاح مسجد الفتاح العليم، معتبرًا أن هذا المشهد يستحق الاعتزاز، ولا يوجد له مثيل في العالم، لما يعكسه من تماسك وتعايش بين أبناء الوطن.

وأكد وزير الأوقاف أن الوجدان المصري يتطلع إلى خطاب ديني يتسم بالريادة، ويستطيع التعبير عن هوية المجتمع وتطلعاته، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها الفكرية والدعوية بما يواكب هذه التطلعات.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت خلال شهر رمضان الماضي ملتقى الفكر الإسلامي الدولي، في إطار الاستفادة من الأدوات المتاحة لتطوير الخطاب الديني وتعزيز حضوره.

وتأتي تصريحات وزير الأوقاف في إطار حديثه عن دور المؤسسات الدينية والوطنية في تعزيز الانتماء والمواطنة، وتطوير الخطاب الديني بما يدعم التماسك المجتمعي ويعزز وحدة الصف المصري.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأزهر السيسي منتدى مصر 2026

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