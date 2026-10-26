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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تواصل مبادرة الكشف عن أمراض العيون لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
مصطفى الرماح

 واصلت وزارة الداخلية مبادرة سلامة عيونك تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى الكشف عن أمراض العيون لطلبة المدارس والمناطق الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع شركات البصريات من منطلق حرص الوزارة على المشاركة فى تعزيز الرعاية الصحية لهم.

وحرصت المبادرة هذا العام على الوصول إلى مناطق جديدة وإلى أكبر عدد من المدارس، حيث تم التوسع فى تسيير قوافل طبية إلى المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمحافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم والدقهلية كمرحلة أولى وجارى تعميمها على باقى المحافظات للكشف المبكر عن أمراض العيون لدى الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وتم إتاحة الفرصة للطلاب لإختيار تصميمات النظارات التى تناسبهم من بين مجموعات متنوعة من الأشكال فى أجواء إتسمت بالود والتفاعل، وقد تم تسليم النظارات الطبية بالمجان للحالات التى تحتاج لها لتحسين جودة الرؤية لديهم ومساعدتهم على ممارسة حياتهم ودراستهم بصورة أفضل.

 لم تقتصر المبادرة على طلاب المدارس بل إمتدت إلى الأطفال من نزلاء دور رعاية الأيتام فى إطار الحرص على توفير رعاية طبية لائقة لهم، وتم إجراء الكشف الطبى على عيون الأطفال وتسليم نظارات طبية للحالات التى تحتاج لها بالمجان.

 وتؤكد وزارة الداخلية إستمرار المبادرة إنطلاقاً من رسالتها الإنسانية والمجتمعية وحرصها على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وترسيخ قيم التكافل المجتمعى.



 

وزارة الداخلية كلنا واحد سلامة عيونك

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