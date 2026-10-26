القبض على المتهمين بسرقة بوابة حديدية بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين يستقلان مركبة "توك توك" لقيامهما بسرقة البوابة الحديدية الخاصة بشقته ولاذا بالهرب بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 اكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول السلام من القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة القسم) اكتشافه سرقة البوابة الحديدية الخاصة بالشقة سكنه.

وتم تحديد وضبط مركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة وضبط مرتكبيها "الظاهرين بمقطع الفيديو" (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (البوابة الحديدية المستولى عليها).

وتم التحفظ على مركبة التوك توك .. واتخاذ الإجراءات القانونية.