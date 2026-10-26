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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية.. تكثيف أعمال النظافة ورفع 930 طنا من بؤر المخلفات

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية والتعامل الفوري مع البؤر ورفعها أولًا بأول، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال عن رفع 930 طنًا، بواقع 160 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و140 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و130 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و120 طنًا بمركز ومدينة بسيون، و70 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بحي أول طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم رفع 55 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و40 طنًا بكل من مركز طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة قطور، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، مع المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تلال القمامة خدمات المواطنين تحسين خدمات

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