3 جلسات سرية.. البرلمان يكشف تفاصيل تفويض الرئيس في إجراءات دعم السعودية

وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، وعقب التنسيق والتعاون بين البلدين للدفاع عن أراضيهما وسيادتهما ومقدساتهما ضد أي اعتداءات خارجية.

جلسات سرية لدعم السعودية

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب، أن الموافقة جاءت عقب جلسات سرية عقدها المجلس أيام 18 و19 و26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المستشار حنفي جبالي، وزير الشؤون النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

وأشار البيان إلى أن الجلسات انعقدت إعمالًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لمناقشة التطورات الإقليمية الدقيقة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات وتداعيات على الأمن القومي المصري والعربي.

المجلس يفوض الرئيس

وأضاف أن المجلس حرص خلال مناقشاته على إتاحة المجال أمام عدد كبير من النواب، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين، للتعبير عن آرائهم بشأن مجريات الوضع الإقليمي الراهن.

وأكد البيان أن قرار التفويض يأتي اتساقًا مع ما وافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بما يعكس دعم مصر للمملكة العربية السعودية، والحرص على تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة أي اعتداءات خارجية، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسيادتهما.