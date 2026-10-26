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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكنولوجيا جديدة لربط التأمين الطبي بالموارد البشرية وتسهيل خدمات الموظفين في مصر

شراكة
شراكة
أحمد عبد القوى

تشهد سوق التأمين المصرية توجهًا متزايدًا نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة التغطيات الطبية للموظفين، من خلال تطوير حلول رقمية تربط أنظمة الموارد البشرية بالخدمات التأمينية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل داخل الشركات.

ويتيح التكامل التكنولوجي المرتقب تحديث بيانات التأمين الطبي تلقائيًا عند تعيين الموظفين الجدد أو انتهاء خدماتهم، وفقًا لشروط وثائق التأمين، دون الحاجة إلى تكرار إدخال البيانات يدويًا.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة أمان ليك المتخصصة في الوساطة التأمينية الرقمية، توقيع شراكة استراتيجية مع منصة متخصصة في إدارة الموارد البشرية والرواتب، لتطوير منظومة متكاملة لإدارة التأمين الطبي للشركات.

وأكد مهاب أبو عيطة، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التعاون يستهدف أتمتة الإجراءات التأمينية وتوفير حلول أكثر كفاءة، بما يساعد المؤسسات على تقليل الأعباء التشغيلية وتحسين تجربة الموظفين.

وتخدم الشركة أكثر من 500 مؤسسة، وتتعاون مع 18 شركة تأمين، وتمتد خدماتها إلى 20 محافظة مصرية.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع نمو نشاط التأمين في مصر، حيث بلغت الأقساط المحصلة نحو 65.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 15.7%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعكس هذا التطور أهمية التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الخدمات التأمينية، ودعم جهود الدولة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة.
 

شراكة عالم مصر

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