ردا على شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يصافح فريقه الطبي بعد خروجه من المستشفى

تعافى زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" من وعكته الصحية، وخرج من المستشفى سالما، حيث ظهر وهو يصافح فريقه الطبي وقدم له الشكر، وفقاً لعدة تقارير.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “ستار آسيا تي في”، اليوم، مصافحة الزعيم الكوري للفريق الطبي المعالج، وسط تصفيق وهتافات فرحا بتحية كيم جون أون للأطباء وخروجه سالما.

شائعات الوفاة

ويأتي التقرير؛ عقب شائعات بأن كيم جونج أون، كان في غيبوبة، وفقا لمزاعم نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، بـ"أنه أصيب بنزيف في المخ ودخل في غيبوبة، ونقل على أثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة"، دون أن يتم التحقق من تلك التفاصيل بشكل مستقل.

كيم جونج أون، في معرض ملابس بيونج يانج

وكانت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية قد أظهرت كيم في وقت سابق في معرض ببيونج يانج للملابس برفقة ابنته كيم جو-آي، يوم 19 أكتوبر.