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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تبون يقرر إرسال قوات جزائرية إلى النيجر لحماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
خاطر عبادة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى دولة النيجر، بناءً على طلب من سلطات نيامي.

موافقة برلمانية بالإجماع

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أن القرار جاء بعد موافقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع، خلال جلستين مغلقتين عُقدتا في 25 أكتوبر الجاري، استناداً إلى أحكام الدستور التي تجيز إرسال قوات إلى خارج البلاد وفق شروط محددة.

حماية المصالح ومشروعات الطاقة

وأشار البيان إلى أن مهمة القوات الجزائرية ستتمثل في حماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة المشتركة بين البلدين.

بروتوكول تعاون عسكري

ويأتي القرار عقب توقيع الجزائر والنيجر بروتوكول تعاون عسكري الأسبوع الماضي، يهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين الجانبين ومواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

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