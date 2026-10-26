نبيل فهمي: الحوار السوداني يجب أن يكون خالصا ويجرى داخل البلاد

أكد الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اهتمام الجامعة بملف السودان وحرصها على دعم جهود تحقيق السلام والحوار الوطني، مشددًا على ضرورة أن يكون الحوار سودانيًا خالصًا وأن يُجرى أساسًا في العاصمة الخرطوم أو داخل الأراضي السودانية، بما يضمن مشاركة السودانيين في إعادة بناء دولتهم وتحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي.

جاء ذلك خلال لقاءات أجراها فهمي، اليوم الاثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم، شملت رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، ولجنة تهيئة الحوار السوداني، في إطار زيارته التي تستهدف بحث تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم جهود السلام والاستقرار.

تحقيق السلام في السودان

وخلال لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية جهود تحقيق السلام في السودان ودعم الحوار الوطني، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد فهمي، على اهتمام الجامعة العربية بالملف السوداني وحرصها على تعزيز التعاون مع الحكومة السودانية لتحقيق السلام، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لبذل مزيد من الجهود بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

من جانبه، أعرب كامل إدريس عن تقديره لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودعمها للشعب السوداني، مؤكدًا انفتاح الحكومة على جهود تحقيق السلام بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها ومؤسساتها.

ودعا رئيس الوزراء السوداني، الجامعة العربية إلى تكثيف جهودها خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر الآلية الخماسية أو على المستوى الثنائي، بما يدعم المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة وتحقيق السلام في البلاد.