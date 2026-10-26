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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يؤكد لـ البرهان التزام الجامعة العربية بحماية مصالح السودان

البرهان يستقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
البرهان يستقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

التقى الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جمهورية مصر العربية السفير عمر الفاروق.

وقال الدكتور نبيل فهمي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن السودان يمثل أهمية خاصة في الوطن العربي، مشيرًا إلى أدواره المشهودة في دعم القضايا العربية ونصرتها، ومؤكدًا التزام جامعة الدول العربية بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه ومساندة مؤسساته الوطنية.

زيارة نبيل فهمي إلى السودان 

وأوضح الأمين العام، أن زيارته إلى السودان تأتي في إطار اهتمام العالم العربي بالقضية السودانية، وضرورة العمل على معالجتها، مؤكدًا التزام الجامعة العربية بحماية مصالح السودان، في سياق القرارات التي اتخذتها المجالس الوزارية العربية على المستويين الوزاري والقِمّي.

وأضاف فهمي أن القرارات العربية تستهدف، في مجملها، تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ودعم عمليات إعادة الإعمار، بما يسهم في استعادة الأوضاع في البلاد.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه سيواصل حواراته ولقاءاته مع المسؤولين السودانيين ولجنة تهيئة الحوار السوداني، مؤكدًا انفتاحه على الاستماع إلى رؤاهم بشأن إرساء السلام واستعادة الأوضاع في السودان.

تأتي الزيارة في إطار تحركات جامعة الدول العربية للتواصل مع الأطراف السودانية، والاستماع إلى رؤاها بشأن سبل تحقيق السلام والاستقرار، مع التأكيد على سيادة السودان ووحدة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

نبيل فهمي السودان عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي السوداني جامعة الدول العربية زيارة نبيل فهمي إلى السودان

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