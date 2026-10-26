برلمانية: تفويض البرلمان للرئيس لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي

أشادت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن القرار يعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي العربي، والحرص على أمن واستقرار الدول الشقيقة.

العلاقات المصرية السعودية

وأكدت صبري أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون والشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية، وأن التضامن بين الدول العربية أصبح ضرورة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة والتهديدات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأضافت أن التحرك المصري يأتي انطلاقًا من مسؤولية وطنية وقومية، ويؤكد أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية لحماية مقدرات شعوبها وصون استقرار المنطقة، مع التمسك بمبادئ احترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية التي تحول دون اتساع دائرة الصراعات.

تفويض مجلس النواب

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز وحدة الصف العربي وتكثيف التشاور والتعاون بين الدول الشقيقة، مؤكدة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها لأمن واستقرار المنطقة، انطلاقًا من روابط الأخوة والمصالح المشتركة والثوابت الراسخة للسياسة المصرية.