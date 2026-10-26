اللواء هشام الحلبي: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية ينتقل من التطور السياسي إلى المساندة العسكرية

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن قرار مجلس النواب اليوم بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المملكة العربية السعودية ينقل المشهد من خيار الدعم السياسي إلى الدعم العسكري، مشيرًا إلى انتظار التنسيق مع المملكة العربية السعودية لتفعيل القرار طبقًا لاحتياجات المملكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القرار يعزز موقف السعودية ويدعم الموقف المصري وحماية المصالح المرتبطة بأمن الملاحة، وأمن قناة السويس، وأمن البحر الأحمر، وأمن باب المندب.

وأوضح الحلبي أن الشق الدستوري كان مهمًا، وهو أن يوافق مجلس النواب على التفويض، مؤكدًا أن التحرك لن يكون إلا في شق دفاعي واضح للدفاع عن السعودية، وهو أمر واضح تمامًا، وسيتم التنفيذ طبقًا لاحتياجات المملكة، وما ستتعرض له من أعمال عسكرية، وما تحتاجه من دعم القوات المصرية وفي التوقيت المناسب.

الدفاع عن أمن السعودية

وشدد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أن المسار الرئيسي هو الدفاع عن أمن السعودية.