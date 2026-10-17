قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أقل عيار ذهب في الصاعة الآن
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك
فلسطين تدين هجوم المستوطنين على مركبات دبلوماسية لبعثات دول أوروبية شرق رام الله
الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا
برلمانية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وتماسك مؤسساتها
تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية
تركي آل الشيخ: هناك مستفيدون من محاولة ضرب أي تقارب سعودي مصري
الصين تدعو إلى توسيع التعاون الدولي لتطوير الطب التقليدي
وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف العنف الإجرامي للمستوطنين في الضفة الغربية فورًا
السعوية والأردن يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة
الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا وانخفاض الحرارة ليلًا إلى 17 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام الحلبي: مصر ستدعم السعودية دفاعيًا لمواجهة التهديدات الممتدة في المنطقة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر ستقدم دعمًا دفاعيًا للمملكة العربية السعودية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها، موضحًا أن هناك إجراءات قانونية ودستورية من المقرر عرضها على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الدعم.

وأوضح الحلبي، خلال لقائه عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن طبيعة الدعم المصري المحتمل تمثل محورًا مهمًا في ظل استمرار التهديدات التي تواجه السعودية ودول الخليج لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين الدول المعنية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة ومتطورة تمكنها من مواجهة التهديدات، إلا أن استمرارها لفترات ممتدة يفرض الحاجة إلى تبادل الدعم والمساندة بين الدول، لافتًا إلى أن طول أمد التهديدات يمثل تحديًا حتى بالنسبة إلى الدول الكبرى.

الدعم المصري للسعودية قد يشمل المعلومات الاستخباراتية والإنذار المبكر

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إلى أن أشكال الدعم المصري المحتمل قد تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير أنظمة الإنذار المبكر، والدعم اللوجستي لبعض المنظومات، إلى جانب إمكانية تقديم مساعدات عسكرية تسهم في التصدي للتهديدات وتنفيذ المهام الدفاعية.

وأوضح أن تحديد طبيعة الدعم ومكان تقديمه وتوقيته وحجمه سيخضع للتنسيق العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأكد أن الإنذار المبكر وتبادل المعلومات يمثلان عنصرين مهمين في التعامل مع التهديدات الجوية، خاصة في ظل تطور استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، التي يمكن أن تستهدف المطارات المدنية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

هشام الحلبي: أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري

وشدد الحلبي على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن استقرار المملكة له انعكاسات مهمة على أمن المنطقة ومصالح القاهرة الاستراتيجية.

وأوضح أن دعم السعودية في مواجهة التهديدات يأتي في إطار دفاعي، ولا يعني بالضرورة دخول مصر في حرب ضد أي طرف، قائلًا: «هي دعم دفاعي للمملكة العربية السعودية، إحنا مبنحاربش حد لكن بندافع عن المملكة العربية السعودية».

وأضاف أن طبيعة المساندة المحتملة ترتبط بالمساعدة في حماية الأقاليم الجوية والبرية والبحرية للمملكة، وفقًا للاحتياجات التي تحددها الجهات المعنية والتنسيق بين البلدين.

تأمين البحر الأحمر وباب المندب ضمن المصالح الاستراتيجية لمصر

ولفت مستشار الأكاديمية العسكرية إلى أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط أيضًا بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، نظرًا لأهمية هذه المناطق في حركة الملاحة والتجارة الدولية، وتأثيرها المباشر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المصرية.

وأشار إلى أن مواجهة التهديدات التي تستهدف السعودية ودول الخليج من شأنها الإسهام في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية الممرات البحرية التي تمثل أهمية كبيرة لمصر، خاصة في ظل ارتباط حركة الملاحة في البحر الأحمر بقناة السويس.

الطائرات المسيرة والصواريخ تحدد طبيعة الدعم الدفاعي

وأوضح الحلبي أن التهديدات الحالية تختلف عن أشكال المواجهات العسكرية التقليدية، في ظل الاعتماد المتزايد على الطائرات بدون طيار والصواريخ، التي يمكن استخدامها لاستهداف المطارات المدنية ومنشآت الطاقة والمجال الجوي.

وأضاف أن فهم طبيعة هذه التهديدات يساعد على تحديد أشكال الدعم الأكثر ملاءمة، مشيرًا إلى أن منظومات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات والمساعدة في تأمين المجال الجوي من بين المجالات التي قد تكون ذات أهمية في التعامل معها.

وفيما يتعلق بإمكانية التدخل البري السعودي في اليمن، أعرب الحلبي عن اعتقاده بأن المملكة لا تسعى إلى الدخول في مواجهة برية هناك، موضحًا أن طبيعة التهديدات الحالية تجعل من الضروري التركيز على وسائل التعامل معها وفقًا لطبيعتها الفعلية.

هشام الحلبي يحذر من مقارنة الوضع الحالي بأحداث الكويت والستينيات

ورفض الحلبي المقارنة بين التهديدات الحالية التي تواجه السعودية وما شهدته الكويت خلال التسعينيات أو المنطقة في فترة الستينيات، مؤكدًا أن لكل مرحلة ظروفها السياسية والعسكرية وطبيعة التهديدات المرتبطة بها.

وأوضح أن بناء التقديرات الاستراتيجية يجب أن يستند إلى تحليل الموقف الراهن، بدلًا من الاعتماد على تجارب سابقة تختلف في طبيعة التحديات والظروف المحيطة بها.

وأكد أن تحديد طبيعة الدعم المصري للسعودية يتطلب دراسة التهديدات الحالية وتقييمها، إلى جانب التنسيق بين الجانبين بشأن الاحتياجات الدفاعية، بما يضمن توافق الإجراءات مع طبيعة المخاطر القائمة.

واختتم الحلبي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعاون الدفاعي بين مصر والسعودية في مواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن استمرار التحديات لفترات طويلة يجعل تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود من العوامل المهمة لدعم أمن المملكة واستقرار المنطقة.

لميس الحديدي هشام الحلبي الأكاديمية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة: انضمام ديوان المظالم السعودي لعضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري

مدرسة طاميا

بمشاركة المعلمين والطلاب.. تدريب عملي على مواجهة الطوارئ داخل مدرسة بنوة الإعدادية بمركز طامية

جانب من الاختفالية

رداد بحفل تخريج طلبة مدرسة أبو زعبل التطبيقية: نموذج التعليم المهني يستحق التكرار

بالصور

بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد