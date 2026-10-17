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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي: نوفر مواد تخصصية تحاكي العدائيات الجوية وأسلوب مواجهتها

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي
نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي
هاني حسين

هنأ اللواء أركان حرب محمد أحمد محمد نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، دفعة الدفاع الجوي التي تخرجت اليوم من الاكاديمية العسكرية.

وقال في تصريحات أذاعها  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   كلية الدفاع الجوي تنتهج منهج علمي في تأهيل الطلاب على عدة محاور ".

وتابع :" نوفر بيئة انضباط مثالية ينمو فيها الطالب كي يصبح قائد ".

وأكمل :"  يتم توفير بيئة علمية مثالية توفر كل سبل التعليم بأحدث الأساليب العلمية كما نوفر مواد هندسية متقدمة ".

وقال:" نوفر مواد فنية وتخصصية على اعلى مستوى تحاكي العدائيات الجوية الحديثة وأسلوب مواجهتها.

الأكاديمية العسكرية الدفاع الجوي الدفاع مصر القوات المسلحة

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