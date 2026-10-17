نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي: نوفر مواد تخصصية تحاكي العدائيات الجوية وأسلوب مواجهتها

هنأ اللواء أركان حرب محمد أحمد محمد نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، دفعة الدفاع الجوي التي تخرجت اليوم من الاكاديمية العسكرية.

وقال في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلية الدفاع الجوي تنتهج منهج علمي في تأهيل الطلاب على عدة محاور ".

وتابع :" نوفر بيئة انضباط مثالية ينمو فيها الطالب كي يصبح قائد ".

وأكمل :" يتم توفير بيئة علمية مثالية توفر كل سبل التعليم بأحدث الأساليب العلمية كما نوفر مواد هندسية متقدمة ".

وقال:" نوفر مواد فنية وتخصصية على اعلى مستوى تحاكي العدائيات الجوية الحديثة وأسلوب مواجهتها.