بكري: لا يوجد شرط أن يكون رئيس مصر القادم خريج الأكاديمية العسكرية والدستور لا يمنع ترشح أي مواطن

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يوجد شرط أن يكون رئيس مصر القادم خريج الأكاديمية العسكرية والدستور لا يمنع ترشح أي مواطن ".

وتابع مصطفى بكري :" الرجل التنفيذي في أي مجال يجب ان يتمتع بالعلم والثقافة ويكون رجل دولة حقيقي يواكب التغيرات ويكون قادر على حل التحديات".

وأكمل:" الرئيس السيسي يريد إعداد شباب مصر كي يكونوا كوادر قادرة على تولي المسؤولية التنفيذية في مصر ".

وتابع:" الاكاديمية العسكرية تعتبر ساحة تدريب للشباب المصري ".