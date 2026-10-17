الرئيس السيسي لا يمنع.. بكري: الدستور يعطي الحق لأي مواطن في الترشح لانتخابات الرئاسة

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي حقق معجزة على أرض الواقع خلال فترة حكم مصر، وهو رئيس استثنائي وكل ما وعد به حققه على أرض الواقع وتم تنفيذ المشروعات التنموية ".

وأكمل مصطفى بكري :" الرئيس السيسي يستهدف إعداد كوادر قادرة على العمل في الدولة ويعلم مفاهيم العمل التنفيذي داخل مصر وحجم التحديات المتواجدة في مصر ".

وتابع مصطفى بكري:" الدستور يعطي الحق لأي مواطن أن يترشح لانتخابات الرئاسة والرئيس السيسي لا يمنع ذلك الأمر لكن الرئيس يتحدث عن إعداد كوادر للعمل في الدولاب التنفيذي للدولة ".