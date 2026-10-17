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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

احمد موسى
احمد موسى
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معايير تولي مسؤولية قيادة الدولة، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.
وكتب احمد موسي عبر حسابه علي إكس:" السيسي يحسم الجدل.. لن يتولى مسؤولية مصر أي مجرم أو خائن أو مغرض.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وأكد السيسي أن الحفاظ على القوات المسلحة المصرية واجب وطني يقع على عاتق الجميع، مشددًا على أن الدستور المصري لن يُمس، وأنه لم يُجهز أي فرد من أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

وأوضح الرئيس أن الأكاديمية العسكرية المصرية تسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة الدولة وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن الدستور حدد دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

وأضاف أن الدولة تعمل على وضع معايير واضحة لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لتولي المسؤوليات القيادية، وتحصين البلاد من تولي أشخاص غير قادرين على تحمل مسؤولية القيادة.

السيسي يحسم موقفه من الرئاسة في 2030

وفيما يتعلق بمستقبل الرئاسة، أكد السيسي أن نهاية فترة رئاسته لمصر في عام 2030 أمر محسوم، داعيًا المصريين إلى دعم جهود إعداد الكوادر وتأهيلها لتولي مسؤولية قيادة الدولة.

وأشار إلى أن مصر قادرة على إعداد شخصيات تمتلك كفاءة أكبر، قائلًا: «مصر مش عقيمة على إنها تنتج أحسن مني 100 مرة يقدر ييجي يتولى المسؤولية».

كما حذر من تحويل قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسؤول على حساب الوطن والمواطنين، قائلًا: «مش هينفع حد يجرب أو يتعلم فينا».

السيسي يؤكد استعداد مصر للدفاع عن السعودية

وفي سياق آخر، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر عقب عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، حال طلب ذلك.

وأشار إلى إمكانية دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لإرسال قوات للدفاع عن المملكة، مؤكدًا أن الهدف هو الدفاع عن السعودية وليس الاعتداء على أي طرف.

أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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