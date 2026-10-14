أحمد موسى: القوات الجوية قوية والرئيس السيسي امتلك رؤية مبكرة لتحديث الأسلحة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ94، مشيدا بقوتها وتطورها، ومشيرا إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبكرة بشأن تحديث الأسلحة منذ عام 2013.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «كل سنة وكل القوات الجوية بخير وسلامة في عيدها الـ94».

وأضاف: «الرئيس السيسي كان عنده رؤية مبكرة جدا، وهذا الرجل رجل معلومات، في 2013 كان وزير الدفاع اتكلم عن تحديث الأسلحة، ومن 2013 كانت فكرة الرئيس السيسي العاصمة لتحديث كل شيء».

وتابع: «القوات الجوية قوية، هناك ما يقال وما لا يقال ولن يقال، وخليك مطمن، الرئيس السيسي قال: إلا مصر».

وأوضح أن الصين لديها طائرات صينية تطير لأول مرة خارج بلدها، وبجوارها الطائرات الأمريكية والروسية، مشيرًا إلى وجود الطائرات الثلاث على الأراضي المصرية.

وتابع: «كل الدول بتشوف ده عنده إيه وإيه، هناك إقبال كبير جدًا على الكليات العسكرية كلها، وأكاديمية الشرطة كلها بأقسامها، الشباب رايح بالآلاف حبًا في بلده وجيشه، ويلبس البدلة العسكرية ويبقى متشرف بيها».