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إيلون ماسك بشأن تقييد استخدام شبكة الأقمار الصناعية في أوكرانيا: القرار بيد ترامب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك بشأن تقييد استخدام شبكة الأقمار الصناعية في أوكرانيا: القرار بيد ترامب

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إلهام عبد العزيز

رد إيلون ماسك، مالك شركة سبيس إكس التي تمتلك شبكة ستارلينك للأقمار الصناعية، على انتقادات مسؤولين أوكرانيين اتهموا الولايات المتحدة بفرض قيود على قدرة كييف على استخدام الشبكة.

شبكة ستارلينك في أوكرانيا 


وقال ماسك إن أنظمة ستارشيلد مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها، موضحًا أن القرارات المتعلقة بفرض قيود على سرعة الشبكة أو استخدامها تتخذها القوات المسلحة الأمريكية، وفي نهاية المطاف، الرئيس الأمريكي.


وأضاف أن استخدام ستارلينك يقتصر على الأنشطة المدنية أو الدفاعية، ولا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية هجومية.


ويُعد استخدام شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أمرًا بالغ الأهمية للجيش الأوكراني.

وأفادت وكالة رويترز بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في استخدام شبكة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية والبيانات الأمريكية التي توفر تحذيرات من الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية، في وقت تواجه فيه كييف حقيقة صعوبة توفير حلفائها الأوروبيين بدائل جاهزة لهذه التقنيات.


وقال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن خدمة ستارشيلد ذات الاستخدام العسكري التابعة لشبكة ستارلينك تعرضت لاضطرابات عندما كانت المحطات الطرفية تتحرك بسرعات عالية، ما أعاق مهام الطائرات المسيّرة الأوكرانية الهجومية وعمليات الدفاع الجوي.


وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتلقَّ، لليلة الثانية على التوالي، أي تحذيرات من شركائها بشأن هجوم صاروخي باليستي روسي استهدف كييف.

زيلينسكي إيلون ماسك ترامب

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