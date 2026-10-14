53 دقيقة من القتال في السماء.. كيف أحبط الطيارون المصريون هجوم 120 طائرة إسرائيلية في معركة المنصورة؟

في واحدة من أبرز المواجهات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973، تحولت سماء الدلتا يوم 14 أكتوبر إلى ساحة معركة مفتوحة بين الطيارين المصريين والقوات الجوية الإسرائيلية، بعدما شنت إسرائيل هجومًا واسعًا استهدف المطارات المصرية، في محاولة للحد من قدرة القوات الجوية على مواصلة عملياتها.

موجات الهجوم المتتالية وتحديات القتال

وبين موجات الهجوم المتتالية وتحديات القتال والإمكانات الفنية للطائرات، خاض الطيارون المصريون مواجهة استمرت عشرات الدقائق، تمسكوا خلالها بالدفاع عن المطارات والتصدي للطائرات المعادية.

وتظل معركة المنصورة الجوية واحدة من المحطات البارزة في تاريخ القوات الجوية المصرية، لما ارتبط بها من قتال مكثف ودور مهم في حماية المطارات العسكرية بمنطقة الدلتا خلال أيام الحرب.

معركة المنصورة الجوية

وكشف اللواء طيار سمير عزيز، أحد المشاركين في معركة المنصورة الجوية، تفاصيل المواجهة التي دارت بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية، مؤكدًا أن الطيارين المصريين نجحوا في التصدي لهجوم جوي واسع استهدف المطارات المصرية في الدلتا، رغم التفوق الإسرائيلي في أعداد الطائرات والإمكانات الفنية والتسليحية.

وقال سمير عزيز، خلال مداخلة هاتفية مع رنا صالح في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القوات الجوية الإسرائيلية شنت عدة هجمات خلال الأيام التي سبقت معركة المنصورة، وتحديدًا في 7 و9 و12 أكتوبر، لكنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها، في ظل تصدي الطائرات المصرية للهجمات وحماية المطارات المستهدفة.

سربين من الطائرات المصرية

وأوضح أن مطار المنصورة كان من المواقع المهمة في هذه المواجهات، إذ ضم سربين من الطائرات المصرية، الأمر الذي جعله ضمن الأهداف التي سعت القوات الإسرائيلية إلى ضربها خلال الهجوم الجوي الذي شنته يوم 14 أكتوبر.

تدمير المطارات المصرية في منطقة الدلتا

وأضاف أن إسرائيل حشدت نحو 120 طائرة لتنفيذ الهجوم، الذي جرى على ثلاث موجات متتالية، بهدف تدمير المطارات المصرية في منطقة الدلتا، وفي مقدمتها مطار المنصورة، بما يؤثر على قدرة القوات الجوية المصرية على الإقلاع وتنفيذ مهامها القتالية.

وأشار إلى أن الطيارين المصريين واجهوا الهجوم وتصَدوا للطائرات الإسرائيلية، مؤكدًا أن القوات المعادية لم تتمكن من تعطيل مطار المنصورة أو إغلاق ممرات الإقلاع والهبوط، وهو ما سمح باستمرار العمليات الجوية خلال المواجهة.

الاشتباكات استمرت نحو 53 دقيقة

ولفت إلى أن الاشتباكات استمرت نحو 53 دقيقة، شهدت خلالها المعركة عمليات إقلاع وهبوط متكررة للطائرات المصرية، بهدف التزود بالوقود والعودة إلى الاشتباك مع الطائرات الإسرائيلية، في ظل احتدام القتال وتعدد موجات الهجوم.

وأوضح أن نقص الوقود كان من أبرز التحديات التي واجهت الطائرات المصرية من طراز «ميج 21»، مقارنة بالطائرات الإسرائيلية، وهو ما فرض على الطيارين التعامل مع الوقت المتاح للطيران بكفاءة، والعودة إلى القواعد للتزود بالوقود قبل استئناف القتال.