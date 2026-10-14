أنوشكا عن مشاركتها في احتفالية نصر أكتوبر: تجربة أعتز بها.. خاص

أعربت الفنانة أنوشكا عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المشاركة في حدث وطني بهذا الحجم تمثل مسؤولية كبيرة وشرفًا تعتز به.

وكشفت أنوشكا، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، عن مشاركتها الفنية في الاحتفالية، حيث قدمت تعليقًا صوتيًا فويس أوفر عن مصر، إلى جانب مشاركتها بالغناء ، في إطار فقرات الاحتفال التي تحتفي بتاريخ مصر وأبطالها.

وأكدت أن المشاركة في مناسبة وطنية مهمة كهذه تحمل قيمة خاصة، لما تمثله من تقدير لتضحيات أبطال مصر والاحتفاء بانتصارات أكتوبر المجيدة.

احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتأتي الندوة في إطار احتفالات القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية، لاستعادة بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، وتسليط الضوء على ما قدموه دفاعًا عن الوطن، بما يعزز قيم الانتماء والفخر بالتاريخ الوطني المصري.

