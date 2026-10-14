طرح تذاكر مسرحية «أنا مش عارفني».. بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال

أعلن موسم الرياض عن طرح تذاكر مسرحية «أنا مش عارفني»، التي يشارك في بطولتها عمرو يوسف وأسماء جلال وأحمد عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونسرين أمين، إلى جانب نخبة من النجوم، في عرض كوميدي يُقدَّم على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي.

ومن المقرر عرض المسرحية خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر، لتجمع الجمهور مع أبطالها في أجواء كوميدية ضمن فعاليات موسم الرياض.

أعمال عمرو يوسف

يستعد النجم عمرو يوسف للعودة إلى المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، بعد غياب استمر 4 أعوام عن دراما رمضان، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «180»، في تجربة درامية مختلفة تدور في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يتكون العمل من 15 حلقة.

عمرو يوسف استقر بشكل نهائي على تقديم مسلسل «180» ضمن خريطة أعماله للموسم الرمضاني المقبل، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية ضابط دفاع مدني، وتدور القصة حول هذه الشخصية وما تواجهه من مواقف وتحديات على المستويين المهني والاجتماعي، في إطار يجمع بين الجانب الإنساني والدرامي.