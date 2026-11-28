موعد أول إجازة رسمية.. مع اقتراب انتهاء عام 2026، يبدأ الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، في البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام الجديد 2027، للتعرف على أول عطلة منتظرة وفرص الحصول على أيام راحة متتالية دون الحاجة إلى استهلاك رصيد الإجازات السنوية.

أول إجازة رسمية

وتأتي إجازة عيد الميلاد المجيد في مقدمة المناسبات الرسمية المرتقبة، إذ توافق يوم الخميس 7 يناير 2027، لتمنح العاملين والطلاب الذين تتزامن عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت فرصة الحصول على 3 أيام متتالية من الراحة، بإجمالي 72 ساعة.

موعد أول إجازة رسمية في مصر 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ليكون أول موعد مرتقب لإجازة رسمية في مصر خلال العام الجديد، وفقا لأجندة المناسبات الرسمية.

وتكتسب الإجازة أهمية خاصة لتزامنها مع نهاية الأسبوع، حيث تأتي أيام الراحة على النحو التالي:

الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 8 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

السبت 9 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

وبذلك تصل مدة الراحة إلى 72 ساعة متواصلة، بالنسبة للعاملين والطلاب الذين يحصلون على إجازتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على أيام إضافية من رصيد الإجازات السنوية.

هل إجازة عيد الميلاد المجيد تشمل القطاع الخاص؟

تندرج إجازة عيد الميلاد المجيد ضمن المناسبات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون بالقطاع الخاص على إجازة بأجر كامل، وفقا للضوابط والقرارات المنظمة للإجازات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل.

أول إجازة رسمية

وتشمل الإجازة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة الحالات التي تتطلب طبيعة العمل فيها استمرار تقديم الخدمات أو تشغيل بعض العاملين خلال العطلات الرسمية، وفقا للضوابط القانونية المقررة.

وفي هذه الحالات، تسري القواعد القانونية المنظمة لتعويض العاملين عن العمل خلال الإجازات الرسمية، سواء من خلال المقابل المادي أو الحصول على يوم إجازة بديل، وفقا للأحكام المقررة.

أما العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فيتحدد موقفهم النهائي من الإجازة وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي يصدر لتنظيم عطلة عيد الميلاد المجيد.

موقف المدارس والجامعات من إجازة 7 يناير 2027

يترقب طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور موعد إجازة عيد الميلاد المجيد، باعتبارها أول عطلة رسمية خلال العام الجديد، خاصة أن المناسبة توافق يوم الخميس، وتتصل بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

أول إجازة رسمية

ومن المتوقع أن تتوقف الدراسة خلال الإجازة الرسمية وفقا للقرارات المنظمة للعملية التعليمية، على أن تتحدد التفاصيل النهائية من خلال الجهات التعليمية المختصة، مع مراعاة طبيعة الجداول الدراسية ونظام العمل في كل مؤسسة تعليمية.

هل توجد إجازات رسمية متبقية خلال عام 2026؟

مع اقتراب نهاية عام 2026، انتهت الإجازات الرسمية المدرجة ضمن جدول المناسبات لهذا العام، بعد إجازة عيد القوات المسلحة التي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وبذلك لا يتبقى ضمن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 مناسبات أخرى، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة، لتتجه اهتمامات الموظفين والطلاب إلى جدول الإجازات المرتقب خلال عام 2027.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

يتضمن عام 2027 مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل خلالها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازات رسمية، إلى جانب العطلات التي يستفيد منها طلاب المدارس والجامعات وفقا للقرارات المنظمة للدراسة.

وتشمل أبرز الإجازات والمناسبات المرتقبة خلال العام الجديد ما يلي:

أول إجازة رسمية

عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027.

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027.

عيد الفطر المبارك: متوقع فلكيا يوم الأربعاء 10 مارس 2027.

عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

وقفة عرفات: متوقعة خلال مايو 2027.

عيد الأضحى المبارك: متوقع خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو 2027 تقريبا.

رأس السنة الهجرية: متوقعة خلال يونيو 2027.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

عيد ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

المولد النبوي الشريف: متوقع خلال أغسطس 2027.

عيد القوات المسلحة: الأربعاء 6 أكتوبر 2027.