تتصدّر الإجازات الاعتيادية اهتمامات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع تساؤلات الموظفين بشأن عدد أيام الإجازة السنوية التي يكفلها القانون، والضوابط المنظمة للحصول عليها، ومدى أحقية جهة العمل في رفض طلب الإجازة، إلى جانب مصير الأيام التي لم يستخدمها الموظف خلال العام، وهل يمكن ترحيلها أو الحصول على مقابل نقدي عنها.

وفي هذا الإطار، وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية مجموعة من الضوابط التي تنظم حق الموظف في الإجازة الاعتيادية، وتحدد عدد الأيام المستحقة وفقاً لسنوات الخدمة والسن والحالة الوظيفية، كما رسم القانون إجراءات واضحة لتقديم طلب الإجازة والبت فيه، وحدد الحالات التي يجوز فيها رفض الطلب أو الاحتفاظ برصيد الإجازات وصرف تعويض مالي عنه.



15 يوماً في السنة الأولى.. و45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين

حدّد قانون الخدمة المدنية، من خلال المادة 49، عدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية بأجر كامل، وفقاً لمدة خدمة الموظف وسنه، بما يضمن حصول العاملين على فترات للراحة دون التأثير على مستحقاتهم المالية.

وتبدأ الإجازة الاعتيادية بـ15 يوماً خلال السنة الأولى من العمل، بشرط مرور 6 أشهر على استلام الوظيفة، وترتفع إلى 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، بينما يحصل الموظف الذي أمضى 10 سنوات على إجازة سنوية مدتها 30 يوماً.

أما الموظفون الذين تجاوزوا سن الخمسين، فيستحقون 45 يوماً إجازة اعتيادية سنوياً، وهي المدة نفسها التي يمنحها القانون للموظف ذي الإعاقة، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ولم يغفل القانون طبيعة العمل في المناطق النائية، حيث أجاز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة بما لا يتجاوز 15 يوماً للعاملين بهذه المناطق أو بفروع الوحدة خارج البلاد.

هل تدخل أيام الجمعة والسبت ضمن الإجازة السنوية؟

من النقاط التي تثير تساؤلات الموظفين كيفية احتساب الإجازة الاعتيادية، خاصة عندما تتخللها العطلات الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية.

ووفقاً للقواعد المنظمة، لا تدخل العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات الرسمية في حساب مدة الإجازة الاعتيادية، بينما تدخل العطلات الأسبوعية، مثل الجمعة والسبت، ضمن أيام الإجازة إذا تخللت الفترة التي حصل عليها الموظف.

كما لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، وهو ما يضع ضوابط أمام جهة العمل عند التعامل مع طلبات الإجازات المقدمة من الموظفين.

الموظف الذي يعمل 3 أيام أسبوعياً.. كم يوماً يستحق؟

لم يقتصر تنظيم الإجازات على الموظفين الذين يعملون بنظام الدوام الكامل، وإنما امتد ليشمل العاملين بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، وفقاً للمادة 54 من قانون الخدمة المدنية والمادة 147 من اللائحة التنفيذية.

وبحسب هذه القواعد، يعمل الموظف بنظام بعض الوقت لمدة 3 أيام أسبوعياً، أياً كان عدد أيام العمل المقررة بالوحدة، ويستحق 65% من رصيد الإجازات الاعتيادية المقرر للموظف الذي يعمل بنظام الوقت الكامل.

وبناءً على ذلك، يحصل الموظف الذي يستحق 15 يوماً على 10 أيام إجازة، بينما يحصل صاحب رصيد الـ21 يوماً على 14 يوماً، وترتفع المدة إلى 20 يوماً لمن يستحق 30 يوماً، و30 يوماً لمن يستحق 45 يوماً.

وتُحسب الإجازة في هذه الحالة وفقاً لأيام العمل الفعلية المحددة للموظف خلال الأسبوع، بحيث تخصم الأيام التي كان من المقرر أن يعمل فيها فقط، ولا تخصم الأيام التي لا يؤدي فيها عمله المعتاد.

ترحيل رصيد الإجازات .. 4 شروط يحددها القانون

وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط محددة لترحيل الإجازات الاعتيادية إلى السنوات التالية، حيث أجازت المادة 50 الاحتفاظ بجزء من الرصيد إذا حالت ظروف العمل دون حصول الموظف على إجازته، لكن ذلك لا يتم بصورة تلقائية أو دون شروط.

ويشترط القانون أن يتقدم الموظف بطلب رسمي للحصول على إجازته، ثم ترفض السلطة المختصة الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، على ألا يتجاوز الرصيد الذي يتم ترحيله ثلث الإجازة المستحقة عن السنة الواحدة، وألا تزيد مدة الترحيل على 3 سنوات.

وبالتالي، فإن مجرد عدم استخدام الموظف لإجازته السنوية لا يعني بالضرورة احتفاظه برصيدها، إذ يرتبط الترحيل بتقديم الطلب ورفضه وفقاً للضوابط القانونية.

متى يسقط حق الموظف في الإجازات؟ ومتى يحصل على مقابل نقدي؟

حدد القانون موقفاً واضحاً من الموظف الذي لا يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازته الاعتيادية خلال العام، حيث يسقط حقه في الأيام التي لم يطلب الحصول عليها، كما يسقط حقه في اقتضاء مقابل نقدي عنها.

وفي المقابل، إذا تقدم الموظف بطلب رسمي للحصول على إجازته، ورفضت جهة العمل منحه إياها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، فإنه يحتفظ بحقه في المقابل النقدي عن الرصيد المستحق وفقاً للشروط القانونية.

ويتم صرف هذا المقابل بعد مرور 3 سنوات على انتهاء السنة المستحق عنها الإجازة، ويُحسب على أساس الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه الموظف خلال تلك السنة، وليس بالضرورة وفقاً لأجره وقت صرف المقابل.

هل يحق لجهة العمل رفض الإجازة السنوية؟

لم يترك قانون الخدمة المدنية مسألة الموافقة على الإجازات أو رفضها لتقدير جهة العمل دون ضوابط، حيث حددت المادة 137 من اللائحة التنفيذية إجراءات واضحة يجب اتباعها عند تقديم الموظف طلب الإجازة الاعتيادية.

وتبدأ الإجراءات بقيام إدارة الموارد البشرية بإثبات تاريخ استلام الطلب، وتسليم الموظف صورة معتمدة منه، مع الاحتفاظ بصورة أخرى في ملف خدمته، ثم يُعرض الطلب على الرئيس المختص في موعد أقصاه اليوم التالي لتقديمه.

ويتعين على الرئيس المختص البت في الطلب خلال يومي عمل من تاريخ عرضه عليه، وفي حالة رفضه، يُعرض في اليوم التالي على الأكثر على السلطة المختصة أو من تفوضه، لتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال يومي عمل، على أن يكون قرار الرفض مسبباً.

كما اعتبرت اللائحة عدم البت في الطلب خلال المواعيد المحددة بمثابة رفض له.

ثلث الإجازة فقط.. الحد الأقصى لرفض الطلب

ومن أبرز الضمانات التي وضعتها اللائحة التنفيذية لحماية حق الموظف في الإجازة الاعتيادية، أنها لم تمنح جهة العمل الحق في رفض جميع الأيام المستحقة، وإنما قيدت الرفض بحد أقصى يبلغ ثلث الإجازة السنوية.

وبناءً على ذلك، يجوز رفض 5 أيام فقط من إجمالي إجازة الـ15 يوماً، و7 أيام من رصيد الـ21 يوماً، و10 أيام من إجازة الـ30 يوماً، بينما يصل الحد الأقصى إلى 15 يوماً بالنسبة لمن يستحقون 45 يوماً سنوياً.

ويعني ذلك أن سلطة جهة العمل في رفض الإجازة تظل مرتبطة بحدود وضوابط قانونية، ولا يجوز استخدامها بصورة مطلقة بما يؤدي إلى حرمان الموظف من حقه السنوي.

تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية.. متى يكون ذلك متاحاً؟

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، تسمح القواعد المنظمة للموظف بطلب احتساب فترة الإجازة المرضية من رصيد إجازاته الاعتيادية، بشرط أن يكون لديه رصيد يسمح بذلك.

كما يتعين على الموظف الذي يتعرض لوعكة صحية تمنعه من الحضور إخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، ما لم توجد ظروف قهرية تحول دون ذلك.

الغياب لأسباب خارجة عن الإرادة.. هل يُخصم من رصيد الإجازات؟

تعامل القانون مع حالات الانقطاع عن العمل التي تحدث لأسباب خارجة عن إرادة الموظف، حيث أجاز استنزال مدة الانقطاع من رصيد الإجازات الاعتيادية، بشرط وجود رصيد يسمح بذلك.

كما أتاحت القواعد، في حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الإدارة المركزية المختص، الترخيص للموظف بالحصول على إجازة اعتيادية في اليوم التالي للغياب، لمدة لا تتجاوز 3 أيام، حتى بعد استنفاد الإجازة العارضة.

ويتعين في هذه الحالة على الموظف توضيح الظروف التي اضطرته للغياب من خلال النموذج المعد لذلك، مع إخطار الإدارة العامة لشؤون الأفراد «الإجازات»، حتى يتم التأشير في الدفاتر بعد اعتماد الطلب من رئيس الإدارة المركزية المختص.

هل يشترط وجود زميل لتسليم العمل قبل الإجازة؟

ومن المسائل التي تشغل عدداً من الموظفين اشتراط توقيع أحد الزملاء على طلب الإجازة باعتباره الشخص الذي سيتولى أداء مهام العمل خلال فترة الغياب.

وفي هذا الشأن، لا يُعد توقيع أحد الزملاء شرطاً قانونياً لاستحقاق الموظف إجازته الاعتيادية، وإنما يمثل إجراءً تنظيمياً يستهدف ضمان استمرار العمل وعدم تعطيل المصالح والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالتالي، فإن عدم وجود زميل يتولى مهام الموظف خلال فترة الإجازة لا يسقط حقه القانوني فيها، مع ضرورة الالتزام بإجراءات تقديم الطلب والموافقة عليه أو رفضه وفقاً للضوابط المحددة.

الإجازة السنوية حق قانوني وليس منحة من جهة العمل

وفي الختام، يتضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يكتف بتحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية، وإنما وضع منظومة متكاملة لتنظيم هذا الحق، بداية من تحديد الرصيد السنوي وفقاً لسنوات الخدمة والسن، مروراً بإجراءات تقديم الطلب والحدود القانونية للرفض، وصولاً إلى ضوابط ترحيل الإجازات والحصول على مقابل نقدي عنها.