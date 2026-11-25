رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، استلام رسالة أمريكية، حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن دبلوماسيًا من بيونج يانج أعاد الرسالة الموجهة إلى كيم جونج أون دون فتحها، في تجاهل تام ورفض واضح لاستئناف التواصل مع البيت الأبيض، رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لترتيب لقاء جديد بينهما.



محاولات أمريكية متكرّرة بلا رد



وكشفت مصادر للصحيفة الأمريكية أن ترامب حاول خلال العام الماضي التواصل مع كيم عبر الهاتف وقنوات الاتصال الدبلوماسية، لكن محاولاته لم تلقَ أي استجابة.

ولم تتوقف المساعي الأمريكية عند هذا الحد، حيث سلّم مسؤولون أمريكيون رسالة إلى دبلوماسي كوري شمالي في مدينة نيويورك، قبل أن يعيدها الأخير لاحقاً إلى ممثل أمريكي دون أن يفتحها.



ترامب يبحث عن اختراق دبلوماسي

ويأتي هذا التجاهل في وقت يسعى فيه ترامب إلى تحقيق انتصار في السياسة الخارجية يضاف إلى سجله الرئاسي، خاصة بعد خسائر انتخابات التجديد النصفي.

وجاءت أحدث محاولات ترامب للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته إلى الصين الأسبوع الماضي، حيث ألمح علناً إلى إمكانية عقد لقاء معه، وسط تقارير عن ضغوط مارسها على مساعديه لترتيب الاجتماع.

خطة أمريكية لتخفيف المطالب النووية

وناقش مسؤولون أمريكيون قبل الزيارة خيارات لتهيئة الأجواء، من بينها إصدار بيان لا يعترف رسمياً بكوريا الشمالية دولة نووية، لكنه يتجنب المطالبة الأمريكية التقليدية بتفكيك برنامجها النووي بالكامل.

وبحسب التقرير، كان التصور الأمريكي يتضمن السعي إلى فرض قيود على التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية، مع مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية، إلا أن اللقاء لم يُعقد.

كوريا الشمالية تعزّز ترسانتها النووية

وعلى الجانب الآخر، لا يبدو أن كيم جونج أون في عجلة من أمره للعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، بعدما عزز قدرات بلاده النووية ووسع علاقاتها مع روسيا والصين، بما يقلل من تأثير الضغوط الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى امتلاك كوريا الشمالية نحو 60 رأساً نووياً، مع تطور قدراتها الصاروخية لتشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

بيونج يانج تسعى للاعتراف بها قوة نووية

كما تسعى بيونج يانج إلى انتزاع اعتراف أمريكي بها باعتبارها قوة نووية، وترى أن ذلك قد يفتح الطريق أمام التعايش السلمي بين البلدين.

وفي المقابل، أكد البيت الأبيض استمرار التزام الإدارة الأمريكية بهدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وكان ترامب أشار في أكتوبر الماضي إلى صعوبة التواصل مع بيونج يانج، قائلاً للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لديهم الكثير من الأسلحة النووية، لكن خدمات الهاتف لديهم محدودة".

