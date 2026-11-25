في تحوّل لافت في لهجته، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحاً غير معتاد على التعاون مع السيناتور الديمقراطي المنتخب عن ولاية ميشيجان، عبد الرحمن السيد، المعروف باسم "عبدول"، مؤكداً أنه سيلتقيه قريباً لمناقشة ملف الرعاية الصحية.



أول مسلم في مجلس الشيوخ

وكان “عبدول” قد حقق فوزاً تاريخياً مؤخراً، ليصبح أول مسلم يصل إلى عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء هذا الفوز رغم الهجوم المتكرّر الذي شنّه عليه ترامب وعدد من أعضاء إدارته طوال الحملة، بسبب مواقفه المعارضة لسياسات الرئيس، وانتقاداته الصريحة لإسرائيل.

لكن “ترامب” قلب الصورة تماماً خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" من داخل البيت الأبيض، حيث تحدّث بإيجابية عن السيناتور الشاب، وأشاد بذكائه السياسي.

وقال “ترامب” ضاحكاً عندما سُئل عن خطة "ترامب كير" التي يروّج لها "عبدول": "إنه رجل ذكي.. قام بعمل جيد، بل جيد جداً بالفعل".



«ترامب كير».. الاسم الذي أذاب الجليد

وأبدى ترامب إعجابه بشكل خاص بقيام عبدول بإطلاق اسمه على خطة "الرعاية الصحية للجميع"، واصفاً الخطوة بأنها "ذكية جداً"، ومعتبراً أنها قد تفتح الباب أمام اتفاق بين الطرفين.

وأضاف: "أعلم أنني سألتقيه"، دون أن يكشف عن موعد محدد للقاء، لكنه أبدى تفاؤلاً بإمكانية الوصول إلى حل وسط: "ربما نستطيع التوصل إلى حل يرضي الطرفين".



ترامب: الديمقراطيون قادرون على تحقيق أمور عظيمة معنا

وأكد الرئيس الأمريكي ثقته في إمكانية إبرام اتفاقات تشريعية مع الديمقراطيين، قائلاً إن الجانبين قادران على تحقيق "أمور عظيمة معاً".

وقال: "سأستخدم حق النقض (الفيتو) ضد كل ما يطرح، وفي مرحلة ما أعتقد أنهم سيرغبون في التفاوض، وأنا مستعد لذلك، ويمكننا العمل على ملف الرعاية الصحية، كما يمكننا إنجاز الكثير من الأمور العظيمة معاً".



لقاءات مُرتقبة مع قيادات ديمقراطية

وكشف ترامب أنه يتوقع عقد سلسلة اجتماعات مع شخصيات ديمقراطية بارزة من نيويورك، من بينهم السيناتور تشاك شومر، الذي يسعى لتولي منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب المقبل الديمقراطي حكيم جيفريز.

وقال: "على الأرجح سنعقد اجتماعات عديدة"، مضيفاً: "على الجميع أن يأملوا في سير علاقتنا بشكل جيد، لأننا نستطيع تحقيق الكثير من الأمور العظيمة معاً".



انتقاد «أوباما كير» والوعد ببديل أفضل

واعتبر ترامب أن ملف الرعاية الصحية من أبرز الملفات القابلة للتعاون بين الحزبين، واختتم حديثه بالتشكيك في نجاح النظام الحالي، قائلاً: "نظام أوباما كير لم ينجح، وأود أن نوفر رعاية صحية ممتازة لشعب بلدنا".

