فتح إسلام عادل، مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، النار على عدد من لاعبي الأهلي، مُنتقدًا مردود أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي مع الفريق الأحمر، كما تحدث عن الفوارق بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الحالية، ورأيه في فرص المنافسة على لقب الدوري.

وقال إسلام عادل خلال تواجده ضيفاً على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "زيزو وإمام عاشور وبن شرقي مشاكلهم في الأهلي أكبر من مكاسبهم".

وأضاف: "زيزو واخد حجم أكبر بكتير من أرقامه سواء في الأهلي أو الزمالك، والأبيض هو من صنع نجوميته، وتأثيره الإيجابي على الأهلي مش موجود".

وتابع بشأن الفوارق بين الأهلي وبيراميدز: "بيراميدز فريق مستقر جدًا ويصرفون مكافآت كبيرة ويقيمون معسكرات على أكمل وجه، وكل صفقاتهم تكون في المضمون".

وواصل: "الأهلي اختار مدربًا دفاعيًا عكس هوية النادي، وطريقة لعبه لا تصلح للأحمر".

واختتم تصريحاته بالحديث عن طموحات بيراميدز في المنافسة على الدوري، قائلًا: "لاعبو بيراميدز يرغبون في تحقيق بطولة الدوري، وموكوينا مدرب كبير جدًا وغيّر شكل الفريق، والعناصر مكتملة في النادي".