استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الملتقى العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي نظمته وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على هامش فعاليات الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه، وبمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين المصريين والدوليين في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه والآثار البحرية.



ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على دعم البحث العلمي في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، وإتاحة منصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض نتائج الأبحاث والدراسات، ومناقشة أحدث المناهج والتقنيات المستخدمة في الكشف عن هذا التراث وتوثيقه ودراسته وحمايته.

الملتقى العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه

واستُهلت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية للدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، رحّب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة المتحف لهذا الملتقى العلمي المتخصص، وما يتضمنه من محاضرات ودراسات علمية تسلط الضوء على التراث الثقافي المغمور بالمياه، وما شهده هذا المجال من تطور على مدار العقود الماضية.

كما ألقى الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كلمة استعرض خلالها جانبًا من مسيرة العمل العلمي بالمجلس، مشيرًا إلى أنه خلال عامي 2004 و2005 بدأت سلسلة من الملتقيات العلمية المتخصصة في الآثار المصرية والإسلامية، والتي واصلت انعقادها بصورة سنوية، وأتاحت للأثريين المصريين فرصة عرض اكتشافاتهم ونتائج أعمالهم ومناهجهم العلمية، والتعريف بعدد من الاكتشافات المهمة، لا سيما في مدينة الإسكندرية.

وأكد أن الملتقى الحالي يمثل محطة متميزة، كونه يركز على أحد المجالات النوعية في العمل الأثري، وهو التراث الثقافي المغمور بالمياه، مشيدًا بما قدمه العاملون بالإدارة العامة للآثار الغارقة، منذ تأسيسها، من جهود علمية وأثرية أسهمت في تطوير أعمال الكشف والدراسة والتوثيق والحفاظ على هذا التراث.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات يعكس أهمية بناء الكوادر المتخصصة على أسس علمية، والاستمرار في التدريب وتطوير المهارات، إلى جانب ما تحظى به الآثار المصرية، ومن بينها الآثار الغارقة، من دعم واهتمام من الدولة المصرية.

كما ثمّن الدكتور هشام الليثي إسهامات البعثة الفرنسية بقيادة الدكتور فرانك جوديو، منذ بدء أعمالها في مصر، وما قدمته من أبحاث وكشوف أثرية مهمة، فضلًا عن دور المعارض الدولية التي أقامتها البعثة وجابت عددًا من الدول في مختلف أنحاءالعالم، بما أسهم في التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وإبراز قيمته وأهميته على المستوى الدولي.

وفي ختام كلمته، وجّه الأمين العام الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالإدارة العامة للآثار الغارقة، وإلى مختلف الجهات والبعثات والمؤسسات العلمية التي أسهمت في دعم وتطوير العمل في هذا المجال.

وتضمن الملتقى ثلاث جلسات علمية تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بتاريخ الإدارة العامة للآثار الغارقة وتطور العمل الأثري تحت المياه، إلى جانب استعراض نتائج عدد من الأبحاث والدراسات المتخصصة، ومناقشة سبل الاستفادة من أحدث التقنيات والمناهج العلمية في هذا المجال.

وشهدت الجلسة الأولى محاضرة للدكتور أحمد رحيمه، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية والمشرف على إدارة التدريب المركزي بالوزارة، بعنوان «الإدارة العامة للآثار الغارقة: التطور والإنجاز»، تناول خلالها مراحل إنشاء الإدارة وتطور اختصاصاتها، وأبرز ما حققته من إنجازات على مدار ثلاثين عامًا.

كما ألقى الدكتور فرانك جوديو، مدير المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء، محاضرة حول الأبحاث الأثرية التي يجريها المعهد الأوروبي للآثار البحرية (IEASM) في خليج أبو قير والميناء الشرقي بمدينة الإسكندرية، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة في دراسة التراث الأثري المغمور بالمياه.

وتناول الدكتور توما فوشيه، من المركز الفرنسي للدراسات السكندرية، خلال المحاضرة الثالثة، عددًا من الأبحاث الأثرية تحت الماء المرتبطة بمنارة الإسكندرية، والتي أجراها مركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، وما أسهمت به من نتائج في فهم هذا الموقع الأثري الفريد.

واختُتمت محاضرات الجلسة بعرض للدكتور كريستيان كراﭼون، من جامعة بول فاليري، تناول خلاله النقوش الأثرية المغمورة بالمياه في موقع خونسو بنهر النيل، وما توفره من معلومات ودلالات علمية تسهم في دراسة وتوثيق هذا النوع من التراث الأثري.

وقد عُقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «مستقبل التراث الثقافي المغمور بالمياه في مصر: البحث العلمي والإدارة المستدامة والتعاون الدولي»، لمناقشة الرؤى والخطط المستقبلية لتطوير إدارة هذا التراث، وتعزيز جهود البحث العلمي والحفاظ عليه والاستفادة من إمكاناته المتعددة.

وخلال الجلسة، قدم الدكتور محمد مصطفى، المدير العام الأسبق للإدارة العامة للآثار الغارقة، عرضًا حول الخطط الإدارية والعلمية المستقبلية للإدارة، استعرض خلاله أولويات العمل والتحديات التي ستشكل ملامح أدائها خلال العقد المقبل. وأوضح أن صياغة رؤية مستقبلية للإدارة تستلزم إعداد خطة استراتيجية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التركيز على أعمال الإنقاذ والكشف الأثري إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه، تشمل البحث العلمي والصيانة والترميم والإدارة المتكاملة للمواقع الأثرية.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يرتبط بمواجهة عدد من التحديات الإدارية والعلمية، من بينها تطوير منظومة العمل المؤسسي، وإعداد برامج بحثية طويلة الأمد، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في أعمال المسح والتوثيق الأثري، وتنمية القدرات المهنية والعلمية للعاملين، فضلًا عن التعامل مع التحديات البيئية والمناخية التي تهدد مواقع التراث المغمور بالمياه. وأكد أهمية تبني خطط إدارية وتنموية مستدامة، وتعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي، ووضع آليات واضحة لمتابعة أعمال البعثات الأثرية العاملة بمختلف المواقع وتقييم نتائجها ومخرجاتها العلمية والأثرية، بما يضمن الاستفادة المثلى من جهودها.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عماد خليل، أستاذ كرسي اليونسكو للآثار المغمورة بالمياه، أبعاد التنمية المستدامة لهذا التراث، ورؤية مصر المستقبلية لإدارته، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية المقترحة في هذا الشأن، مؤكدًا أن تحقيق الإدارة المستدامة يتطلب بناء نظام وطني متكامل تتضافر في إطاره جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك تراثًا ثقافيًا مغمورًا بالمياه يتميز بثرائه وتنوعه، وأن التحدي الرئيسي يتمثل في تطوير منظومة متكاملة لإدارته وصونه وإتاحته، بما يضمن تعظيم الاستفادة من إمكاناته الثقافية والعلمية والاقتصادية. وأوضح أن هذا التراث لا يقتصر على قيمته الأثرية والتاريخية، بل يمثل مصدرًا مهمًا للمعرفة، وركيزة للهوية الثقافية، وموردًا للتعليم والابتكار والاقتصاد الأزرق، فضلًا عن أهميته بوصفه سجلًا يمكن الاستفادة منه في رصد التغيرات المناخية ودراسة آثارها.

كما شدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالتراث البحري والمغمور بالمياه، وإعادة ربط المجتمع به باعتباره جزءًا أصيلًا من ذاكرته الثقافية، من خلال توظيف المتاحف والمعارض الأثرية والمنصات الرقمية والأفلام الوثائقية، بما يسهم في إتاحة هذا التراث والتعريف بقيمته للأجيال المختلفة.

وشهدت الجلسة كذلك مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين والمصريين، حيث قدمت البروفيسور لوسي بلو، مدير مؤسسة «أونر فروست» بالمملكة المتحدة المُتخصصة في مجال الآثار البحرية، عرضًا تناولت خلاله رؤيتها لمستقبل التراث الثقافي المغمور بالمياه في مصر.

كما استعرض البروفيسور داميان روبنسون، أستاذ الآثار البحرية بجامعة أكسفورد وعضو بعثة المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء في مصر، أهمية البحث الأثري تحت الماء ودوره في تطوير المعرفة العلمية، إلى جانب آفاق التعاون الأكاديمي والدولي في هذا المجال.

وقدمت الدكتورة نوران حامد، بكلية الآثار بجامعة عين شمس، عرضًا بعنوان «بحر واحد، وحكايات شتى»، تناولت خلاله سبل تطوير أساليب عرض التراث الساحلي والمغمور بالمياه داخل المتاحف المصرية، بما يعزز طرق تقديمه وتفسيره للجمهور، ويبرز أبعاده التاريخية والثقافية المتنوعة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الاحتفاء بمرور ثلاثة عقود على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة، وتسليط الضوء على مسيرة العمل الأثري والعلمي في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة لتطوير إدارته من خلال البحث العلمي والتعاون الدولي وتبني أساليب مستدامة لصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وإتاحته.

وفي إطار جلسات الملتقى، عُقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان «اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطبيقاتها في شرق المتوسط»، وتناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأطر الدولية لحماية هذا التراث، وتجارب التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في الكشف عنه ودراسته.

وشارك في الجلسة الدكتور باسم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، حيث تناول اتفاقية اليونسكو لعام 2001 وتطبيقاتها في مصر، مستعرضًا أبرز بنودها، ودور المجلس الأعلى للآثار في تطبيقها بمختلف المواقع الأثرية، وآليات حماية الآثار المغمورة بالمياه وتسجيلها والحفاظ عليها في مواقعها الأصلية، أو نقلها وتوثيقها وفقًا للمعايير الأثرية المتبعة.

واستعرضت السيدة مين جاو، مُمثل مكتب منظمة اليونسكو، أبرز محاور إتفاقية منظمة اليونسكو الصادرة خلال عام 2001، وأكدت على دور مصر في الاهتمام بالتراث الثقافي الأثري بشكل عام، والتراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل خاص، وحرص مصر على تطبيق البنود التي وردت بالاتفاقية، والتي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه ونقله للأجيال القادمة.

كما قدمت الدكتورة سوسن الفاخري، مدير عام آثار العقبة سابقًا ومدير مشروع تنقيب وترميم مدينة أيلة الإسلامية، عرضًا حول التعاون المصري الأردني في مجال الآثار الغارقة والبحرية بالأردن، مستعرضةً أعمال المسح الأثري بمدينة أيلة الإسلامية كنموذج للتعاون بين الجانبين.

وأعربت عن تقديرها للدعم الذي قدمته الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها لهذا التعاون، الذي بدأ عام 2017 ولا يزال مستمرًا، مشيرةً إلى استفادة الجانب الأردني من التقنيات والتكنولوجيات والخبرات المصرية في مجال الغوص العلمي، إلى جانب تدريب عدد من العاملين في مجال الآثار بمدينة أيلة ورفع كفاءتهم العملية.

وتناول الدكتور زياد مرسي ممثل مؤسسة أونر فروست في مصر، نيابةً عن الدكتورة لوسي سمعان، مسؤول الآثار البحرية بمؤسسة «أونر فروست» في لبنان، دور المؤسسة في مجال حماية ودراسة الآثار البحرية.

واختُتمت أعمال الملتقى بمناقشات علمية حول سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات البحث العلمي والتوثيق والحماية، بما يدعم الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه وإتاحته للباحثين والمهتمين.

ويؤكد تنظيم هذا الملتقى العلمي على هامش الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه، وبالتزامن مع مرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة، أهمية مواصلة تطوير العمل العلمي المتخصص، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والبعثات العلمية الدولية، بما يسهم في الارتقاء بجهود الكشف عن التراث الثقافي المغمور بالمياه ودراسته وتوثيقه وحمايته وفق أحدث الأساليب والمعايير العلمية.

