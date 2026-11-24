قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن رد موسكو على هجمات كييف على منشآت تكرير النفط الروسية "أمر لا مفر منه"، مشيرا إلى مواصلة أوكرانيا شن تلك الهجمات، رغم دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المباشرة لها بالكف عن ذلك.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع للجنة المعنية بالتطوير الاستراتيجي لقطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، "نشهد استمرار النظام في كييف في مهاجمة منشآتنا التكريرية، وبالمناسبة، ورغم دعوة الرئيس الأمريكي المباشرة للكف عن هذه الهجمات، فإن سلطات كييف لا تصغي لهذه النصيحة، وكل شيء مستمر وكأن شيئا لم يكن".

وأكد أن "الإجراءات الانتقامية من جانبنا أمر لا مفر منه، ويجب أن يعلم الجميع ذلك"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، اليوم.

وتابع "نلاحظ استمرار المحاولات الرامية إلى تقييد صادرات موارد الطاقة الروسية إلى أوروبا، وقد أشرت مرارا إلى أن هذه الإجراءات، وهو أمر بات واضحا اليوم للعيان، وتترتب عليها عواقب وخيمة، لكنها تطال الأوروبيين أنفسهم بالدرجة الأولى،فستكون كميات النفط والغاز الروسي المتاحة لهم أقل، فيما ستزداد مشكلاتهم".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن يوم /الجمعة/، أن أوكرانيا استأنفت هجماتها على مصافي النفط الروسية بعد فترة من التوقف، مشيرا إلى أن أوكرانيا هاجمت اليوم 3 مصافي نفط روسية ومجمعًا للغاز والكيمياء، مشيرا إلى وقوع هجمات على أربع منشآت، 3 مصاف للنفط ومجمعا للغاز والبتروكيماويات، وأن إحدى المنشآت تعرضت لأضرار طفيفة.