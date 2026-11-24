تتصاعد تداعيات قضية «مجموعة جرود بشري» في لبنان، مع اقتراب استجواب خمسة عناصر من حزب الله أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، غادة أبو علوان، على خلفية اتهامهم بتشكيل مجموعة مسلحة بهدف الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف العناصر الخمسة في منطقة جبلية بين قضائي بشري والبترون شمالي لبنان، بعد الاشتباه في تحركاتهم وضبط أوراق وخرائط بحوزتهم، تضمنت أسماء بلدات ومواقع جغرافية، إلى جانب إشارات إلى أنواع من الأسلحة والعبوات الناسفة.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، قد ادعى على الموقوفين بتهم تتعلق بتشكيل فصائل مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم بالأسلحة دون ترخيص، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تطور جديد، استدعت شعبة المعلومات أربعة كوادر أمنية من حزب الله للاستماع إلى إفاداتهم بشأن أدوار محتملة في تشكيل المجموعة، وسط معلومات عن ارتباطات محتملة بمجموعات أخرى في شمال لبنان ومناطق مختلفة.

في المقابل، صعّد حزب الله من موقفه تجاه التحقيقات، وطالب بالإفراج عن الموقوفين، فيما حذر النائب حسين الحاج حسن من أن «للصبر حدود»، منتقدا ما وصفه بتسييس القضية واستهداف الحزب.

وتضع القضية السلطات اللبنانية أمام اختبار جديد بشأن تنفيذ قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، وحصر السلاح بيد الدولة، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد السياسي على الاستقرار الداخلي.





