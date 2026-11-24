تُعد شوربة لسان العصفور بالخضار من الأطباق الشهية التي يمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية، فهي تجمع بين مذاق لسان العصفور اللذيذ والخضراوات المتنوعة، كما تتميز بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المطابخ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار في المنزل بخطوات بسيطة، لتكون اختيارًا مناسبًا لوجبة دافئة ومشبعة، وتكفي المقادير التالية نحو 4 أشخاص.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار

مقادير شوربة لسان العصفور بالخضار:

كوب واحد من لسان العصفور.

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمنة.

بصلة صغيرة مفرومة.

جزرة مبشورة أو مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثمرة كوسة مقطعة مكعبات.

ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة (اختياري).

نصف كوب من البسلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

4 أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم، ويمكن استخدام الماء المغلي مع مكعب مرقة.

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري).

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور بالخضار:

ـ ضعي الزيت أو السمنة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي لسان العصفور وقلبيه حتى يكتسب اللون الذهبي.

ـ أضيفي البصل المفروم إلى القدر، وقلبيه مع لسان العصفور حتى يذبل.

ـ ضعي الجزر والكوسة والبطاطس والبسلة، وقلبي المكونات معًا لمدة دقيقتين.

ـ اسكبي مرقة الدجاج أو اللحم الساخنة فوق الخليط.

ـ تبّلي الشوربة بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، واتركيها حتى الغليان.

ـ خففي النار واتركي الشوربة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، أو حتى ينضج لسان العصفور والخضراوات.

ـ اسكبي شوربة لسان العصفور بالخضار في أطباق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم حسب الرغبة.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار

سر قوام شوربة لسان العصفور الكريمي

للحصول على قوام أكثر كثافة وكريمية، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الدقيق إلى البصل بعد تشويحه، وتقليبها جيدًا قبل وضع المرقة، ثم استكمال خطوات التحضير بالطريقة المعتادة.

وتُقدم الشوربة ساخنة بجانب الخبز المحمص أو الأطباق الرئيسية، ويمكن تعديل كمية المرقة حسب القوام المفضل.