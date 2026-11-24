أصدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانًا رسميًا، كشفوا خلاله تفاصيل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، معربين عن استيائهم من استمرار تأخر صرف مستحقاتهم التعاقدية والمكافآت المالية.

وأكد اللاعبون في بيانهم أنهم لم يحصلوا على أي جزء من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الجاري، إلى جانب وجود مكافآت متأخرة عن 14 مباراة من الموسم الماضي و12 مباراة من الموسم الحالي.

وأشار البيان إلى اعتراض اللاعبين المصريين على تأخر مستحقاتهم، في الوقت الذي جرى فيه صرف مستحقات اللاعبين الأجانب عقب تهديدهم بعدم الاستمرار، كما تطرق إلى نقص أدوات التدريب وتحمل اللاعبين مشقة السفر الخارجي بنظام الترانزيت وعلى متن شركات طيران اقتصادية.

وكشف اللاعبون أن بعض زملائهم اضطروا إلى بيع سياراتهم الخاصة للوفاء بالتزاماتهم المالية والمعيشية، مؤكدين أن رئيس النادي أبلغ قائدي الفريق خلال الجلسة الأخيرة بعدم امتلاكه حلولًا في الوقت الحالي، دون تحديد موعد لصرف المستحقات أو نسبة المبالغ التي سيتم صرفها.

واختتم اللاعبون بيانهم بمطالبة مجلس الإدارة بالتدخل العاجل، والتعامل مع حقوق اللاعبين المصريين بالجدية نفسها التي تم التعامل بها مع اللاعبين الأجانب، مؤكدين أنهم لا يسعون للدخول في صدام مع الإدارة، وإنما يطالبون بالحصول على حقوقهم وتوفير الاستقرار للفريق.

واختتم اللاعبون رسالتهم بعبارة: «لا نطلب امتيازات.. نطلب حقوقًا





