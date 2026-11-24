اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 بعد انتهاء عدد من مباريات الجولة التاسعة والتي شهدت نتائج قوية ومفاجآت جديدة أبرزها فوز بيراميدز على الأهلي بهدفين دون مقابل وانتصار الزمالك على الجونة بنتيجة 2-1.

ونجح بيراميدز في تعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة بالعلامة الكاملة محققا الفوز في جميع مبارياته التسع، ليبتعد بالقمة عن أقرب منافسيه.

في المقابل، استغل الزمالك تعثر الأهلي وحقق فوزا مهما على الجونة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثاني بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث لتزداد المنافسة بين الثلاثي على مراكز المقدمة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز – 27 نقطة

2- الزمالك – 22 نقطة

3- الأهلي – 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 18 نقطة

5- الاتحاد السكندري – 15 نقطة

6- مودرن سبورت – 13 نقطة

7- المقاولون العرب – 11 نقطة

8- البنك الأهلي – 11 نقطة

9- سموحة – 11 نقطة

10- زد – 11 نقطة

11- بتروجت – 9 نقاط

12- المصري – 9 نقاط

13- القناة – 8 نقاط

14- وادي دجلة – 8 نقاط

15- طلائع الجيش – 8 نقاط

16- إنبي – 7 نقاط

17- غزل المحلة – 7 نقاط

18- بترول أسيوط – 6 نقاط

19- أبو قير للأسمدة – 4 نقاط

20- الجونة – 3 نقاط

صراع القمة يشتعل بين الثلاثي

وتتجه الأنظار إلى الجولات المقبلة في ظل الصراع القوي بين بيراميدز والزمالك والأهلي حيث يسعى الفريق السماوي للحفاظ على انطلاقته المثالية والابتعاد بالصدارة بينما يأمل الزمالك في مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن استعادة توازنه والعودة للمنافسة على القمة.

وتستكمل مباريات الجولة التاسعة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وسط ترقب للتغييرات الجديدة التي قد يشهدها جدول ترتيب الدوري المصري.