قدّم ميجيل أنخيل جيل مارين استقالته اليوم /الثلاثاء/ من منصبه كعضو مجلس إدارة ونائب رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة.

ويأتي رحيل جيل مارين، الذي يُعد أحد أقرب حلفاء رئيس الرابطة خافيير تيباس في السنوات الأخيرة، عن منصبه في وقت تشهد فيه كرة القدم الإسبانية حالة من التوتر الشديد.

وتعود أسباب الاستقالة، وفقاً للأنباء، لحالة من الاستياء سادت بين عدد من الأندية بسبب قيام "لا ليجا" بتمويل الكيان المعروف باسم "اتحاد الأندية الأوروبية"؛ وهو كيان تأسس عام 2023 للدفاع عن مصالح الأندية الأوروبية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، كبديل لرابطة الأندية الأوروبية.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة (ماركا)، فقد أقر خافيير تيباس أمام الأندية الأسبوع الماضي بأن "لا ليجا" كانت تموّل هذه المنظمة وتدعمها منذ سنوات، ويُقدر أن هذا الدعم المالي قد يتجاوز مليون يورو، وهو أمرٌ لم تكن الأندية على علم به.

وتفاقم هذا الاستياء بعد الكشف عن أن اتحاد الأندية الأوروبية تقدم بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الأندية الأوروبية، وهي الرابطة التي ينتمي إليها عدد كبير من الأندية الإسبانية، ما يعني أن بعض هذه الأندية كانت تموّل -بشكل غير مباشر ومن خلال "لا ليجا"- إجراءات قانونية ضد منظمة هي نفسها عضو فيها.

وتشير التقارير إلى أن عدداً من الأندية الإسبانية بدأت بالفعل في دراسة التبعات القانونية لهذا الوضع، سواء فيما يتعلق بوجهة الأموال التي قدمتها "لا ليجا" أو الإجراءات التي اتُبعت لتمويل اتحاد الأندية الأوروبية.

وتكتسب استقالة ميجيل أنخيل جيل أهمية بالغة نظراً للنفوذ الذي يتمتع به في كرة القدم الأوروبية؛ فهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ويُعرف بقربه الشديد من خافيير تيباس.