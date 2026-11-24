أثار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو موجة من الاحتجاجات داخل الكنيست، بعد توجيهه عبارات عنصرية ومهينة إلى النواب العرب، واصفاً إياهم بـ«المتوحشين» و«راكبي الجمال»، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مقترح تشكيل لجنة لمكافحة العنف في المجتمعات العربية داخل إسرائيل.

جاءت تصريحات الوزير، المنتمي إلى حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، خلال جلسة عُقدت أمس، الاثنين، وفقاً لمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة، قال إلياهو للنواب العرب: «أيها المتوحشون، أيها راكبو الجمال، أنتم بحاجة إلى التعلم»، مضيفاً: «لقد دمرتم البرجين التوأمين، ودمرتم أوروبا»، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وأثارت تصريحاته اعتراضات من عدد من المشرعين العرب، إلا أن الوزير واصل هجومه، قائلاً إن الأمر لا يتعلق بالعرق أو الوراثة، وإنما بالتعليم، مطالباً بإصلاح تعليم العرب وإعادة تأهيلهم.

كما اتهمهم بالتسبب في الفوضى أينما ذهبوا، وربط بين المجتمعات العربية وانتشار جرائم ما يُعرف بـ«شرف العائلة» وحمل الأسلحة غير القانونية، قبل أن يطالبهم بالتعلم من «الأخلاق اليهودية الغربية».

وتأتي هذه التصريحات في ظل شكاوى متكررة من المواطنين العرب في إسرائيل بشأن ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الأسلحة غير المرخصة في مدنهم وقراهم، وسط اتهامات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتقصير في مواجهة هذه الظواهر، فضلاً عن التمييز والتهميش والإهمال في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويضم الكنيست 120 عضواً، بينهم 19 نائباً عربياً، بينما يشكل المواطنون العرب نحو 21% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة.

وسبق أن أثار وزير التراث الإسرائيلي جدلاً واسعاً بسبب تصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين، ففي نوفمبر 2023، تحدث عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، كما زعم عدم وجود مدنيين غير متورطين في القطاع.

وفي مايو 2025، دعا إلى قصف مستودعات الغذاء والوقود في غزة، واستخدام التجويع لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع.

كما وجه في وقت سابق تصريحات للنائب العربي وليد الحوشلة، قال فيها إن العرب كانوا سيظلون يركبون الجمال لو لم يتم تأسيس دولة إسرائيل.

وفي يوليو 2026، تحدث إلياهو لهيئة البث الإسرائيلية العامة «كان» عن هدف الحكومة المتمثل في استعادة السيطرة على قطاع غزة، بما يشمل إقامة مستوطنات داخله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية وأزمة إنسانية واسعة، إلى جانب استمرار الإجراءات القضائية الدولية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بشأن الحرب على القطاع.