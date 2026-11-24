تسعى الكثير من النساء إلى الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، لكن بعض العادات اليومية البسيطة قد تسرع ظهور علامات الشيخوخة دون أن تنتبهي، حتى مع استخدام كريمات العناية بالبشرة ومستحضرات مكافحة التجاعيد.

ولا ترتبط شيخوخة البشرة بالتقدم في العمر فقط، بل تتأثر أيضًا بنمط الحياة والتغذية والتعرض لأشعة الشمس وجودة النوم، فضلًا عن بعض الممارسات التي تتكرر يوميًا وتؤثر تدريجيًا في مرونة الجلد وإنتاج الكولاجين.

وفيما يلي أبرز العادات التي قد تسرع ظهور علامات الشيخوخة وكيفية تجنبها،بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- إهمال استخدام واقي الشمس

يعد التعرض المتكرر لأشعة الشمس دون حماية من أهم العوامل التي تسرع شيخوخة البشرة، إذ تؤثر الأشعة فوق البنفسجية في ألياف الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن تماسك الجلد ومرونته.

المكياج

ومع مرور الوقت، قد تظهر التجاعيد والبقع الداكنة وتصبح البشرة أقل نضارة، لذلك ينصح باستخدام واقي شمس واسع الطيف بمعامل حماية 30 على الأقل، وتجديده كل ساعتين عند التعرض المستمر للشمس.

2- السهر وقلة النوم

عدم الحصول على ساعات كافية من النوم لا يؤثر فقط في نشاط الجسم، بل قد ينعكس أيضًا على مظهر البشرة.

فخلال النوم تحدث عمليات إصلاح وتجديد للخلايا، بينما يرتبط الحرمان المزمن من النوم بضعف وظيفة حاجز البشرة وزيادة علامات الإجهاد وظهور الهالات وانتفاخ العينين.

لذلك من الأفضل الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا، مع الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة.

3- تناول السكريات بكثرة

الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة قد يؤثر في صحة البشرة على المدى الطويل.

ويرتبط ارتفاع استهلاك السكر بعملية تعرف باسم التسكير، وهي تفاعل يؤدي إلى تكوين مركبات تؤثر في البروتينات الموجودة بالجسم، ومنها الكولاجين والإيلاستين، ما قد يضعف مرونة الجلد ويساهم في ظهور علامات الشيخوخة.

لذلك يفضل تقليل الحلويات والمشروبات السكرية والاعتماد على الفاكهة كمصدر طبيعي للسكريات.

4- التدخين والتعرض لدخانه

يعد التدخين من العوامل المعروفة التي تسرع شيخوخة الجلد، بسبب تأثير المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر على الأوعية الدموية وإمداد البشرة بالأكسجين والعناصر الغذائية.

كما يزيد التدخين من الإجهاد التأكسدي ويؤثر في الكولاجين والإيلاستين، وقد يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، خاصة حول الفم والعينين.

ولا يقتصر الضرر على المدخنين فقط، إذ إن التعرض المتكرر للتدخين السلبي يمثل خطرًا صحيًا أيضًا.

5- النوم دون إزالة المكياج

قد يؤدي ترك المكياج ومستحضرات التجميل على الوجه طوال الليل إلى تراكم الشوائب والدهون وبقايا المنتجات، وهو ما قد يسبب انسداد المسام وتهيج البشرة لدى بعض النساء.

كما أن عدم تنظيف الوجه قبل النوم يحرم البشرة من العناية المناسبة، خاصة عند استخدام مستحضرات ثقيلة أو مقاومة للماء.

لذلك احرصي على إزالة المكياج بلطف قبل النوم، ثم استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك ومرطب يساعد على الحفاظ على حاجزها الطبيعي.

6- فرك البشرة بعنف أثناء التنظيف

تعتقد بعض النساء أن فرك الوجه بقوة يساعد على تنظيفه بعمق والتخلص من الجلد الميت، لكن هذه العادة قد تؤدي إلى تهيج البشرة وإضعاف حاجزها الواقي.

كما أن استخدام المقشرات القوية بصورة متكررة قد يسبب الجفاف والاحمرار ويجعل الخطوط الدقيقة أكثر وضوحًا.

والأفضل تنظيف الوجه بحركات لطيفة واختيار منتجات مناسبة لطبيعة البشرة، دون الإفراط في التقشير.

7- عدم شرب كمية كافية من الماء

الجفاف قد يجعل البشرة تبدو باهتة ويزيد من وضوح الخطوط الدقيقة بشكل مؤقت، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على احتياجاتهم من السوائل.

ورغم أن شرب الماء لا يمحو التجاعيد أو يعيد الكولاجين المفقود، فإن الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على أداء وظائفه الطبيعية، كما أن استخدام المرطب المناسب يدعم حاجز البشرة ويقلل فقدان الماء منها.

8- اتباع أنظمة غذائية قاسية ومتكررة

فقدان الوزن السريع والأنظمة الغذائية غير المتوازنة قد يحرم الجسم من عناصر غذائية مهمة لصحة الجلد، مثل البروتين والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

ومع نقص التغذية قد تتأثر جودة البشرة ويصبح مظهرها أكثر إجهادًا، لذلك يفضل اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه والبروتينات والمكسرات والدهون الصحية.

9- إهمال ترطيب البشرة

عدم استخدام المرطب المناسب قد يؤدي إلى جفاف الجلد وضعف حاجزه الطبيعي، ما يجعل التجاعيد والخطوط الدقيقة أكثر وضوحًا.

وتحتاج البشرة إلى الترطيب بصورة منتظمة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة واستخدام التدفئة والاستحمام بالماء الساخن.

ويمكن اختيار مرطب يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميدات والجلسرين وفقًا لنوع البشرة واحتياجاتها.

كيف تحافظين على شباب بشرتك لأطول فترة؟

يمكن تقليل العوامل التي تسرع شيخوخة البشرة من خلال اتباع مجموعة من العادات الصحية، أبرزها:

- استخدام واقي الشمس يوميًا.

- النوم لساعات كافية ومنتظمة.

- تناول الخضراوات والفواكه ومصادر البروتين.

- الابتعاد عن التدخين.

- تنظيف البشرة وترطيبها بلطف.

- تجنب الإفراط في السكر والأطعمة المصنعة.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- عدم استخدام مستحضرات التقشير القوية بصورة مبالغ فيها.